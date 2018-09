Letelier y tributos: “No veo hoy buenas razones para aprobar idea de legislar”

Actualidad

El parlamentario explica que existen dudas sobre los montos que se prevé recaudará la boleta electrónica y las cifras sobre integración.

Ayer se inició el trámite legislativo del proyecto de reforma tributaria del gobierno. Y la sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara no fue fácil. Nada anticipaba que lo sería, en especial luego del episodio del sueldo mínimo, que para el presidente de la misma instancia, pero en el Senado, Juan Pablo Letelier, evidenció algo que le habían advertido al “ministro Gonzalo Blumel -y que el ministro de Hacienda no quería reconocer y aceptar-, que era que nosotros no íbamos a ser partícipes de que nos pirquineen votos para sacar sus proyectos” y que en adelante, en el Senado, la oposición actuará unida.

-A partir de esa definición, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de aprobar su reforma tributaria?

- Tal como está, ninguna.

- ¿O sea debe negociar?

- No tiene ninguna posibilidad de salir del Congreso tal como está, porque es una propuesta estructural. Porque por lo menos el 80% de lo que hace el proyecto es quitarle carga tributaria a rentas de las personas dueñas de las empresas más grandes de Chile.

- ¿Qué elementos le generan desconfianza?

- Tenemos absolutas dudas de que la boleta electrónica recauda lo que dice el gobierno; y sobre las cifras de lo que deja de percibir el Estado a través de la plena integración.

- Tras el acuerdo por salario, ¿se descartó rechazar la idea de legislar de la reforma tributaria?

- No creo que estén asociados ambos temas. Los que más tienen la opinión de rechazar la idea de legislar son los técnicos. Por ende, el mundo técnico nos ha dado sus convicciones en esta materia más que el mundo político. Pero yo no veo hoy buenas razones para aprobar la idea de legislar.