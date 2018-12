Líder de la “revolución de los delantales blancos” será el nuevo ministro de Ciencias

Actualidad

En 2015 encabezó a la comunidad científica que levantó la voz para reivindicar el rol de la ciencia y exigir un mayor presupuesto.

“Nuestros Gobiernos han elegido la Ignorancia”. Bajo ese título y con un inserto en los principales diarios del país en noviembre de 2015, Andrés Couve y Carolina Torrealba daban, sin quererlo, sus primeros pasos para llegar a la Moneda. Ayer el presidente Sebastián Piñera anunció que serán la nueva dupla que liderará el recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Él, como ministro y ella como subsecretaria.

Y es que tras la publicación de esa carta escrita por ambos, a la que se sumaron 1.500 firmantes entre premios nacionales y directivos de sociedades científicas -y en la que reivindicaban el rol de la ciencia y pedían pasar de las comisiones y promesas a los planes de acción-, los científicos se tomaron los medios e incluso algunas revistas internacionales cubrieron el conflicto.

Dos meses después de que se desatara la “revolución de los delantales blancos”, como le puso entonces la prensa, la presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso del proyecto que creaba el ministerio de Ciencia. Desde entonces, Andrés Couve, 49 años, se convirtió en un referente obligado en la comunidad científica. Entre 2015 y 2017 fue nombrado presidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile y recibió el premio Andrés Concha de la Sofofa.

Buscando un cambio

Director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) de la Universidad de Chile, con un doctorado en Mount Sinai School of Medicine, en Nueva York, y un postdoctorado en University College, Londres, el nuevo ministro se dedica a investigar la biología celular de las neuronas, materia en la que cuenta con más de 40 investigaciones en revistas especializadas.

En una entrevista con revista Capital a fines del año pasado, el exmiembro de la comisión presidencial ‘Ciencia para el Desarrollo de Chile’, contó que su creciente interés en políticas públicas lo llevó a reunirse con casi todos los candidatos presidenciales, a los que les decía dos cosas: “La primera es que nuestros índices de crecimiento van para abajo. Si yo miro la evidencia, es que no está funcionando”. Y la segunda, que “los científicos pueden construir una solución junto con los economistas y aportar a la reforma educacional, con los educadores… La evidencia dice que los programas de Corfo e innovación no han sido efectivos. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) no ha logrado mejorar los índices. ¡Cambio de estrategia, pues! Yo le daría una chance a la ciencia”.

Hijo del exsubsecretario de Pesca de Patricio Aylwin y sobrino del escritor Adolfo Couve, afirmó en esa misma entrevista que “para que este cambio cultural ocurra, tienes que poner lucas. Hoy, hay un científico por mil habitantes en Chile. El promedio OCDE es de siete por mil. Estoy pidiendo recursos para tener tres o cinco por mil. La inversión del país (que hoy alcanza el 0,38% del PIB) tiene que llegar al 1% rápido en cuatro o cinco años”.

Dupla con Torrealba

La bióloga y directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio -programa del Ministerio de Economía- hará dupla con Andrés Couve como subsecretaria del nuevo ministerio. Antes de llegar al gobierno en 2018, formó parte del comité directivo de la Fundación Ciencia & Vida, dedicado a la investigación en biomedicina y el emprendimiento basado en ciencia.

El 15 de noviembre pasado, el biólogo y neurocientífico fue uno de los oradores principales en el aniversario por los 30 años de Diario Financiero.

Apoyo político transversal al nombramiento

En el mundo político y económico hubo apoyo transversal al anuncio. El senador Guido Girardi, quien lo conoce de larga data por el trabajo para sacar adelante el Ministerio de Ciencia, afirma que "ha participado activamente en el Congreso del Futuro e hizo lo propio durante los años 2017 y 2018 en la tramitación del proyecto de ley del Ministerio de Ciencias, fue muy activo y muy entusiasta en ello". Respecto de la nueva subsecretaria destaca que provenga del mundo científico, pero que "tiene una muy buena potencialidad en todo lo que significa la gestión, va a ser importante también en la implementación del Ministerio de Ciencias". Por su parte, el senador de RN Francisco Chahuán asegura que el nuevo ministro "es súper transversal, todo el mundo le tiene afecto, pero además le tiene respeto porque es un buen líder" y agrega: "No me cabe la menor duda que va a saber llegar a acuerdo". "Este ministerio va a tener sede en La Moneda, así es que va a ser muy importante la responsabilidad que le va a caber en términos de pedir, efectivamente, que haya más recursos para innovación".