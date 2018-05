Lily Pérez deja entrever posible veto de género tras ser descartada por el gobierno

Actualidad

La exsenadora sonó como posible ministra, intendenta y embajadora. "Algo pasó, a lo mejor vetar a una mujer es más fácil que vetar a un hombre", dijo.

Agencia Uno

La exsenadora Lily Pérez dejó entrever un posible veto de género a su figura, tras no ser designada para ningún cargo público en el gobierno de Sebastián Piñera, pese a haber sonado como posible ministra, intendenta y embajadora.

Si bien la exparlamentaria aseguró desconocer las razones que impidieron que asumiera, afirmó que estaba la posibilidad de un posible veto por parte de partidos políticos de Chile Vamos.

"Vi en muchos diarios que habían dirigentes de partidos políticos que integran Chile Vamos que habrían ejercido un veto a alguna nominación hacia mi persona, pero en realidad lo desconozco. Probablemente si yo fuera hombre no estaríamos hablando de eso, a los hombres generalmente no les pasan estas cosas", dijo en entrevista con radio Cooperativa.

Añadíó "yo nunca he llamado ni he pedido nada, porque nunca he apoyado al presidente Piñera a cambio de algo y no necesito un cargo para ser quién soy, la gente me conoce y me respeta y me quiere por mi trayectoria y no por tener un cargo determinado".

"Algo pasó, a lo mejor vetar a una mujer es más fácil que vetar a un hombre", concluyó.