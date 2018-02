Lily Pérez incomoda a RN en víspera de anuncio de intendentes y subsecretarios

Actualidad

A solo días de que el presidente electo, Sebastián Piñera, defina los nombres de quienes asumirán los cargos de subsecretarios e intendentes en su futuro gobierno, la posibilidad de que militantes de Ciudadanos y Amplitud -en este último caso de la senadora Lily Pérez- sean parte de ese listado generó incomodidad en Renovación Nacional.

"No fue una salida cómoda, nos hizo mucho daño como partido", comentó el diputado Gonzalo Fuenzaliza (RN) al recordar la salida de Pérez. Agregó que a su partido no les "acomoda alguien que no la vimos con una presencia importante en la campaña y muchas veces votando en contra de leyes que Chile Vamos hacía esfuerzos por votar en bloque".

Ante esto, el vicepresidente de RN afirmó que desde su tienda no ven con los mejores ojos que tuviese un cargo, pero que "finalmente uno propone y Piñera dispone", sentenció el legislador.

Desde la UDI, el secretario general de la colectividad, Pablo Terrazas, aclaró que "Chile Vamos no ha hecho vetos", y que van a respaldar la decisión que tome el Presidente electo y que confían que "van a ser las mejores pensando en los intereses de los chilenos y no en las cúpulas de los partidos y menos de uno u otro parlamentario".