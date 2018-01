Los desafíos de Sebastián Piñera para conformar su primer gabinete

Actualidad

Un grupo de analistas nos ayudará a comprender mejor el alcance de cualquiera de las fórmulas elegidas por el mandatario electo para conformar su equipo.

Tras la visita del Papa toda la clase política no ha hecho más que prepararse para el esperado anuncio del primer gabinete de la segunda administración del empresario Sebastián Piñera.

A partir de las especulaciones y trascendidos, un grupo de analistas nos ayudará a comprender mejor el alcance de cualquiera de las fórmulas elegidas por el mandatario electo para conformar su equipo, incluida la que se filtró y que, de ser cierta, contempla la repetición para cuatro de los ministerios eje del gobierno, como son Interior, Hacienda, Secretaría General de Gobierno y la Cancillería, esta última en un momento clave para la diplomacia nacional, pues deberá enfrentar, por segunda vez también para Piñera, la última fase de la defensa de Chile por la demanda boliviana ante La Haya.

Los nombramientos del jefe de Estado electo, sin duda, sostienen los expertos, marcarán la línea que definirá su segunda estadía en La Moneda y la relación con los partidos que lo respaldan.

"Más importante es el eje continuidad/renovación"

€Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Central, Marco Moreno, "lo más importante tiene que ver con el eje continuidad versus renovación", es decir, "si efectivamente el interés de Piñera, como él lo ha planteado, es renovar la centroderecha no sólo para que sea gobierno cuatro años, sino ocho". Para cumplir dicho objetivo, "uno esperaría un gabinete que muestre esa renovación de rostros, pero también de relato respecto de qué debe hacer un gobierno de centroderecha", en materia de regulaciones del mercado, de defensa de consumidores y usuarios. Si los trascendidos se confirman con los anuncios de hoy respecto de que al gabinete volverían Andrés Chadwick, Cecilia Pérez, Felipe Larráin y Alfredo Moreno, querría decir que triunfó la tesis de la "continuidad" y que "Piñera está perdiendo una gran oportunidad de renovar la centroderecha y está apostando por un gobierno más bien de administración, que le permita sólo hacer unos cambios por aquí y por allá, pero que no va a pasar de los cuatro años". A juicio de Moreno si a eso se le suman nombres como los de Alberto Espina y Hernán Larraín, que "están en política desde antes de la transición, no hay renovación posible". Y recuerda que el comité político sería el mismo de la derrota.

"Es muy importante la experiencia"

Atentos han seguido este proceso desde el Instituto Libertad, donde su director Ejecutivo Aldo Cassinelli advierte que "entre las cosas más importantes y que más preocupan en este minuto es evitar perder tiempo en asumir los cargos", es decir, en la instalación del gobierno, en la que la primera experiencia de Piñera no fue buena. Es decir que cada ministro esté en condiciones de "echar a andar el ministerio que le corresponda", en ese contexto, recalca "es muy importante la experiencia de la gente que va a asumir". Por otra parte, en el caso concreto de lo que ocurre en la Cancillería, Cassinelli cree que dado que el presidente electo confirmó al equipo que defiende a Chile ante La Haya, también es positivo que quienes fueron parte del mismo proceso, en el conflicto con Perú, durante la administración anterior, asumieran en esta cartera.

Respecto de las señales que se dan, el director ejecutivo de Libertad plantea que si realmente llega Valente a Economía "la señal es claramente un incentivo a la reactivación o el conocimiento de la empresa, él tiene mucho conocimiento en la microeconomía, cómo destrabar los cuellos de botella para las empresas".

"Apuesta conservadora para generar certidumbre"

€€Una de las lecturas que le parece relevante al cientista político Patricio Gajardo, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, es "qué porcentaje de nombres novedosos se dan a conocer. Es decir qué reciclaje efectivo se produce en el gabinete y si hay una apuesta por nombres nuevos o, más bien, hay una apuesta conservadora por personas que ya tienen una expertise de lo que fue la primera administración" de Piñera. Esa lectura, dice Gajardo, "daría un mensaje acerca de si hay una apuesta a algo parecido a la primera administración, pero con énfasis distintos, lo que habría que ver con más detalle respecto de dónde se producen o no los cambios", pero insiste en que eso "tendría un enfoque conservador, repetir la lógica y el contexto tecnocrático de lo que fue el gabinete en su primera administración, a lo mejor con un énfasis más político".

Ante la posibilidad de que Felipe Larraín llegue a Hacienda y José Ramón Valente a Economía, Gajardo lo ve como una apuesta por lo "conocido con el fin de generar certidumbre, generar la sensación de que la apuesta por el crecimiento va en serio y que eso se va a implementar". Y en esa señal conservadora, coincide, que en esta administración, Piñera más bien pretendería administrar que hacer grandes cambios.

"Se combina bien técnica con confianza"

"Todas las señales que se han dado, apuntan a una conformación de un gabinete bastante acertada", dice el analista político Gonzalo Arenas, pues a su juicio "se combina muy bien la parte técnica, lo que son las personas de más confianza del presidente Sebastián Piñera y también han trascendido nombres de representantes de los partidos políticos; así es que por lo que se sabe, está haciendo un gabinete bien balanceado" a diferencia de lo que ocurrió en la primera etapa de su administración anterior, lo que constituye "un avance importante". Para Arenas, el hecho de que algunos ministros se repitieran el plato, lo que había sido criticado en la derecha, igual que las llamadas "sillas musicales", "está dentro de las prerrogativas de un gobierno, en el sentido de que los ministerios más clave tienen que estar en manos de personas que sean de la absoluta confianza del Presidente". Y advierte que las figuras que han sido mencionadas "cumplen el doble rol de ser de confianza del Presidente y puente con los partidos". Y que el recambio no es tan necesario, ya que ningún equipo parte con puros jugadores nuevos.

"El desafío de incluir a los independientes"

"En la conformación del gabinete se va a ver cuánto escucha Piñera a los partidos", sentencia el analista Carlos Correa, agregando que ello es importante porque eso "va a marcar su relación con Chile Vamos". Esa es la primera señal relevante, dice.

Otra señal significativa apunta a "cómo Piñera configura el Comité Político. Yo tengo la sensación, y lo que se ha filtrado es consistente con esa impresión, es que él está pensando en hacer algo parecido a lo que hizo la Presidenta (Bachelet) que es colocar en el comité político al corazón de su fundación y de su campaña", con la diferencia, alerta, de que el equipo de Piñera "es bastante más probado y tiene menos resistencia de los partidos que la que tenía (Rodrigo) Peñailillo, (Ximena) Rincón o (Álvaro) Elizalde". Por otro lado, el experto estima que el "dilema" de Piñera va a ser la promesa de renovación que podría no cumplirse, pero que también está la posibilidad de que sí la cumpla a través de los ministerios sectoriales, lo mismo que la promesa de abrir su gobierno los independientes: "Él tiene una votación que va más allá de la derecha y su gabinete debiera reflejar eso".