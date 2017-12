Los personajes de Chile y el mundo que marcaron 2017

Actualidad

Las elecciones presidenciales en Chile, la llegada de un empresario poderoso a Twitter y las tensiones geopolíticas a nivel global definieron la agenda del año que termina. Acá, los 15 rostros que destacaron en 2017.

SEBASTIÁN PIÑERA | El regreso de las chaquetas rojas a La Moneda

Con 3.796.579 votos -la mayor cantidad desde 1993-, Sebastián Piñera Echenique selló el retorno a La Moneda.

Su regreso al palacio de gobierno está amarrado a la promesa de lograr en ocho años colocar a Chile en la exclusiva lista de países desarrollados, implementar un nuevo sistema de transporte que reemplazará al Transantiago y recuperar el crecimiento de la economía.

Un camino que el empresario ha intentado pavimentar con un llamado a la unidad y a convocar la "democracia de los acuerdos" -una segunda transición-, con tal de que su gobierno no se vea empantanado por los fantasmas de lo que fue la frase de la "retroexcavadora".

Quienes lo conocen, afirman que Piñera cambió, que su experiencia por La Moneda le significó un enorme aprendizaje.

A lo que se suma que algunos analistas, tras la llegada de su segundo mandato, lo perfilan como el mayor referente de la centroderecha en una larga data, para agregar que una de sus grandes tareas será modernizar este flanco político.

Durante los próximos cuatro años, además de construir las bases de proyectos que se concretarían en 2026, Piñera deberá ser capaz de mantener el orden en su conglomerado y esta vez sí lograr pasar la banda a otro Presidente de la centroderecha.

BEATRIZ SÁNCHEZ | Éxito de sintonía en la pelea presidencial

"Me hace mucha ilusión un país donde cualquiera puede llegar a ser presidente y que eso no dependa de las lucas que se tiene, del colegio donde se estudia o del apellido que se tenga... Creo que tienen algo de razón cuando me dicen que tal vez mi aporte podría ser mayor desde otro lugar". Con esas palabras, al micrófono de radio La Clave, la periodista Beatriz Sánchez comunicaba el 21 de marzo su decisión de dejar su trabajo para reflexionar sobre la propuesta de Giorgio Jakson y Gabriel Boric de asumir una candidatura presidencial por el Frente Amplio. Era el inicio de una aventura que la llevaría a ser la tercera candidata más votada en la elección presidencial de noviembre, con un 20,27% de las preferencias y a punto de pasar a segunda vuelta.

El 3 de abril Sánchez lanzó oficialmente su candidatura con un acto en Plaza Italia, con el desafío de vencer en las primarias del bloque al sociólogo Alberto Mayol. Y lo logró con holgura, al imponerse el 2 de julio con el 67,57% de los votos.

Sánchez debió combatir la incredulidad de la izquierda más tradicional y el escepticismo de las empresas encuestadoras, y en ocho meses logró convertirse en la principal figura de un movimiento que, gracias a su alta votación en las parlamentarias, se constituyó en la tercera fuerza política del país.

MANUEL JOSÉ OSSANDÓN | El guardián de Puente Alto

Con el 36,6% de los votos que obtuvo Sebastián Piñera en la primera vuelta -incluido un bajo resultado en comunas como Puente Alto y La Pintana-, el expresidente se vio obligado a recurrir a la ayuda de su contendor en las primarias, el senador Manuel José Ossandón.

La reunión que se concretó a pocos días de la elección, fue un tenso encuentro entre las dos figuras de Chile Vamos, cita que logró mover al exgobernante de su posición de no avanzar en gratuidad en la educación.

Muy apegado a su estilo, el exalcalde de Puente Alto afirmó que "esta cuestión no es gratis" y que de no cumplir con sus condiciones, que incluían además cambiar la Ley de Pesca y extender el servicio del metro a las zonas periféricas de la Región Metropolitana, el parlamentario tajantemente declaró que "si Piñera no cumple, le voy a dar como caja".

El exedil suena como una de las cartas que podrían terminar en la papeleta presidencial el 2021, junto a los otros ex abanderados del sector como Felipe Kast y el independiente José Antonio Kast.

La apuesta de Ossandón apunta a defender una derecha más cercana a los sectores populares y a los valores más conservadores. El mismo afirmó sobre Piñera que debe "meterle en el mate a este caballero que aquí lo que tiene que gobernar es la derecha social, no la derecha económica".

JOSÉ ANTONIO KAST | El soldadomás duro de la derecha

A solamente unas horas de conocerse los resultados de la primera vuelta, el diputado independiente José Antonio Kast, quien obtuvo el 7,93% de los sufragios, se transformó en una de las principales cartas para construir el triunfo de Sebastián Piñera en el balotaje.

El apoyo sin condiciones del parlamentario exgremialista lo llevó a recorrer todo Chile convocando a sus adherentes a apoyar al candidato presidencial de Chile Vamos, con quien ansiaba compartir la elección en segunda vuelta.

Como aspirante a La Moneda enarboló la defensa a la vida, el matrimonio entre el hombre y la mujer, y un estilo duro en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Temas que continuará trabajando a partir de la primera quincena de enero, momento en que presente su movimiento político, el que sin tener aspiraciones de ser parte de Chile Vamos o transformarse en partido, el legislador seguirá convocando a los sectores más extremos de la derecha.

Este movimiento plantea construir un espacio que invite a los jóvenes que trabajaron en su campaña, extendiéndose a las federaciones universitarias y a sectores socialcristianos, agrarios nacionalistas modernos y conservadores.

Serán las municipales el gran debut de este movimiento.

RODRIGO VALDÉS | Histórica renuncia del "ataja goles" del gobierno

Lo ocurrido en el Ministerio de Hacienda quedará entre los hitos de la administración Bachelet. Primero, porque por primera vez desde el retorno a la democracia la Presidenta de la República removió a su titular y uno de sus cercanos al iniciarse su segundo periodo, Alberto Arenas; y, segundo, porque su sucesor, Rodrigo Valdés, renunció luego de dos años y tres meses en el gobierno.

Quien llegara a ordenar la casa de las cuentas fiscales y a tratar de rectificar errores en la criticada reforma tributaria, dio varias batallas de contención al interior del gabinete. Pero hubo una que lo complicó especialmente: el rechazo por parte del Comité de Ministros liderado por el representante de Medio Ambiente, Marcelo Mena, del proyecto minero portuario Dominga.

"Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables. Pero creo que no logré que todos compartieran esta convicción", afirmó el secretario de Estado al partir.

Su sentir era compartido por el titular de Economía, Luis Felipe Céspedes; y por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. Ambos también dejaron sus puestos.

Valdés fue reemplazado por el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre.

MARIANA AYLWIN | Amenazada por convivencia

Es probable que pase tiempo antes que la Democracia Cristiana se recupere de la clara derrota que le reportaron las elecciones de este año. La duda es si la tienda será capaz de restablecer un proyecto común luego que no prendiera en sus filas la candidaduta presidencial, encarnada en Carolina Goic, ni hubiera apoyo único a la figura de Alejandro Guillier, pese al llamado de la directiva. Las dudas también se extienden a grupos como el llamado Progresismo con Progreso, que ha tenido en Mariana, la hija del valorado presidente de la República, Patricio Aylwin, su rostro más emblemático.

Su voz tuvo especial resonancia hace sólo unos días cuando reconoció sentirse "más identificada con la postura de Chile Vamos que con la de la Nueva Mayoría".

Más polémico aún, acotó: "Yo anulé mi voto. Hice una raya y puse 'ninguno'. Si hubiera sido independiente, probablemente, votaba por Sebastián Piñera, pero no lo soy. Yo me revelé y siendo militante de un partido era suficiente decir que no votaba por el candidato del partido".

De ahí a que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) acogiera a trámite el recurso presentado por un grupo de militantes para expulsarla no pasó mucho tiempo. La resolución está pendiente.

ANDRÓNICO LUKSIC | El tuitero poderoso

El 27 de enero de este año, el empresario Andrónico Luksic volvió a sorprender al mercado. Pero no fue por alguna nueva operación financiera. El referente del grupo Luksic abrió una cuenta en Twitter para dar a conocer su sentir por los incendios que afectaron a la Región del Maule. De ahí no paró más. Hoy suma más de 281 mil seguidores y se ha transformado en un caso de estudio. "Que mi padre haya abierto una cuenta en Twitter le ha acercado a la sociedad y ha mejorado su imagen", reconoció su hijo Dax en septiembre pasado.

Hasta ahora, es el único de los grandes empresarios chilenos que utiliza regularmente su cuenta de Twitter. Bernardo Larraín Matte también se sumó, pero con un foco totalmente distinto.

Luksic aceptó tomar unas piscolas con uno de sus seguidores, ha ido a tomar té con otros, ha regalado cientos de libros, y ha dado respuesta a muchos pedidos de ayuda para pagar viajes de deportistas y tratamientos de salud, entre otras peticiones de dinero a las que no les ha hecho el quite.

Asegura que él gestiona su cuenta. "Don weas, la verdad el nombre le queda perfecto...", tuiteó ayer Luksic en respuesta al cuestionamiento de un usuario sobre sus platas. Sumó casi dos mil me gusta.

JORGE BERMÚDEZ | Las mil batallas del contralor

Aunque en la industria dicen que es común que exista tensión entre quien ejerza como contralor general de la República y el Poder Ejecutivo, con la llegada de Jorge Bermúdez esto parece haberse intensificado. Y es que este abogado de la Universidad Católica de Valparaíso le tocó asumir en un momento que le dio la oportunidad para posicionar una agenda de probidad, donde además se impulsó la Ley 20.880 -que busca regular los intereses en la gestión pública- que le dieron más potestades al organismo que dirige.

En el mundo legal destacan que Bermúdez ha sido muy franco a nivel público. De paso, además, ha quebrado esquemas, donde uno de los casos más emblemáticos que impulsó fue una auditoría con partes relacionadas a Codelco, lo que lo tiene hoy litigando en tribunales.

También ganó un espacio con el caso de las pensiones de Gendarmería y hasta con el rechazo al denominado decreto espía del subsecretario Mahmud Aleuy.

Además, bajo su administración se le ha dado un nuevo aire a las auditorías, también ha sido determinante con dictámenes en el área urbanística y medioambiental, además del uso de recursos públicos, tanto por organismos del Estado como privados.

EDUARDO BITRAN | El negociador que dobló la mano a Ponce

Uno de los principales objetivos de la actual administración de Corfo era conseguir una salida que resultara beneficiosa para el Estado en la serie de litigios que aun mantiene -al menos en lo formal- con SQM y que tuvieron su inicio bajo la dirección de Hernán Cheyre.

A sólo meses de dejar la vicepresidencia de la agencia estatal, Eduardo Bitran logró destrabar el conflicto e incluso consiguió que Julio Ponce Lerou, histórico controlador de la compañía, aceptara dar un paso al costado. También en la industria destacan su disposición a ser la cara visible de todo esto, asumiendo eventuales costos de imagen que pueda traer haber logrado un acuerdo con SQM, firma que estuvo sumida en varias polémicas los últimos años.

El ex ministro de Obras Públicas se apresta a sellar un acuerdo que le significará al Estado ingresos extras por hasta US$ 22 mil millones gracias al negocio del litio y la electromovilidad.

Bitran es considerado como un hábil y duro negociador, y durante los últimos meses incluso recibió el apoyo del ahora presidente electo por su labor en el conflicto con SQM. Para esto ayudó que en sus más de 15 años de carrera política, nunca ha estado envuelto en ningún escándalo y tiene una fijación por la probidad.

DONALD TRUMP | Un showman en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos cierra su primer año de gobierno aún saboreando la aprobación de su reforma tributaria, su primera victoria en un Congreso dominado por su partido. Pero Donald Trump dio de qué hablar todo el año. Prometió "fuego y furia" contra Corea del Norte; defendió una protesta explícitamente nazi; endureció sus ataques a los medios e, incluso, polemizó con la Liga Nacional de Fútbol Americano.

El mandatario también tuvo que modificar su equipo, eliminando a cartas controversiales como su exasesor Steve Bannon y apostando por un jefe de gabinete respetado, el general (R) John F. Kelly. Pero no cambió su costumbre de atacar a sus críticos en Twitter, muchas veces de madrugada.

Su gobierno abandonó el Acuerdo Transpacífico (TPP), el pacto climático de París y la Unesco. También reconoció a Jerusalén como capital de Israel, al tiempo que mantuvo una relación tensa con China.

Pero, con su baja popularidad y duros fracasos legislativos -no logró derogar el Obamacare ni asegurar recursos para su muro en la frontera con México-, Trump ha logrado mantener a flote un gobierno que siempre pareció improbable. Su desafío el próximo año será, precisamente, sobrevivir. Enfrenta la investigación por influencia rusa en su campaña y elecciones legislativas en noviembre.

KIM JONG-UN | El pequeño hombre cohete

El "pequeño hombre cohete", como calificó el presidente estadounidense Donald Trump a Kim Jong-un, ha sido el centro de la atención mundial este año.

Cuando asumió el mando de Corea del Norte tras la muerte de su padre en 2011, pocos pensaban que este joven educado en Suiza tomaría una postura todavía más hostil hacia Occidente que Kim Jong-il.

Sin embargo, así fue. Es más, el líder supremo llevó la confrontación con Estados Unidos a otro nivel, logrando por primera vez desarrollar y lanzar exitosamente en julio un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar casi todo el territorio continental estadounidense, un hecho no sólo proclamado por Pyongyang, sino que reconocido por expertos de EEUU.

En agosto, efectuó otra prueba de un misil que sobrevoló Japón, en la acción más atrevida de Pyongyang en casi 20 años. "Ya no es necesaria la existencia de Japón cerca de nosotros", dijo entonces la autoridad, amenazando también con "reducir el continente estadounidense a cenizas y oscuridad".

Sus acciones llevaron a EEUU a imponer sanciones financieras unilaterales y al Consejo de Seguridad de la ONU a reunirse tres veces para acordar el embargo a la exportación de textiles norcoreanos y límites a los envíos petroleros a Pyongyang, medidas que fueron endurecidas en la última cita de la institución la semana pasada.

XI JINPING | El emperador de la nueva era

Xi Jinping se transformó este año en el hombre con más poder en China en décadas. Logró elevar su figura al mismo nivel que Mao, el líder más poderoso del gigante asiático hasta que falleciera en 1976. En octubre, durante el XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCC), se aprobó incluir el nombre y la filosofía de Xi en la Constitución del Partido Comunista. De esta manera, el oficialmente denominado "Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era" pasó a estudiarse en las escuelas y formar parte de las guías de acción que debe seguir todo buen comunista chino, o quien quiera encumbrarse en las altas esferas de la gran potencia asiática.

Gracias a su inclusión dentro de la Constitución, muchos estiman que su mandato podría extenderse más allá del año 2022, cuando se cumplan sus dos mandatos de cinco años. Pero más allá de lo establecido, el mandatario pasó a la historia y se estima que será la persona detrás de los próximos presidentes, una especie de emperador cuya última palabra será la que importará y su sombra se proyectará hasta el final de sus días, siendo tan poderoso o más que Mao, según analistas, todo lo cual dependerá de cómo trascurra la denominada "Era Xi".

CARLES PUIGDEMONT | El presidente imposible de Cataluña

El destituido president de Cataluña, Carles Puigdemont, vive días novelescos. Desde el exilio en Bélgica, siguió las elecciones autonómicas de la región hace una semana, cuando la coalición independentista que lidera su partido, Junts per Catalunya (JxC) consiguió la mayoría parlamentaria. Podría volver a gobernar la región, pero el gobierno de España aún tiene una orden de arresto en su contra, por llevar a cabo un referendo ilegal sobre la secesión.

La confrontación entre la Generalitat de Puigdemont y el gobierno de Mariano Rajoy en Madrid remeció a España este año. Las imágenes de la consulta del 1 de octubre, que la policía nacional reprimió con fuerza, dieron vuelta al mundo. La expectación por la declaración unilateral de independencia, que el presidente firmó y luego suspendió, golpeó a la bolsa española y al euro, justo cuando comienza a afianzarse la recuperación económica. Puigdemont, un periodista que hace poco más de dos años no tenía una carrera política promisoria, era, de pronto, el protagonista. Y quiere volver a serlo. Con ese objetivo en mente, su partido enfrenta negociaciones complejas con las otras colectividades del independentismo, incluido el sector más duro, la CUP, que quiere un liderazgo más radical.

MAURICIO MACRI | Triunfador en las urnas y el Congreso

El presidente argentino, Mauricio Macri, quien al asumir el cargo en 2015 se embarcó en un programa de austeridad que buscaba ordenar las cuentas del país, finalmente cosechó este año los frutos de sus esfuerzos.

La economía salió de la recesión y el mandatario recibió el reconocimiento tanto de la oposición como del electorado.

En octubre, su bloque Cambiemos sorprendió hasta a los expertos más optimistas, al lograr derrotar a la expresidenta Cristina Fernández en la Provincia de Buenos Aires, el bastión del kirchnerismo, en las elecciones legislativas. También ganó más escaños en ambas cámaras del Congreso, a 108 diputados (de 257) y 25 senadores (de 72).

Luego, a pesar de las protestas masivas que remecieron a la capital, Macri logró la aprobación de su reforma a las pensiones, que ahorrará al gobierno más de US$ 5.700 millones el próximo año. Ayer, consiguió el visto bueno para su proyecto de reforma tributaria, que reduce los impuestos corporativos de 35% a 25% y con la que busca impulsar la inversión en el país. Anteriormente, alcanzó un compromiso de responsabilidad fiscal –que busca ordenar las cuentas regionales- y un recorte de impuestos con los gobernadores de provincias.

Con todo, logró devolver dinamismo a la economía, que crecería 3% este año y un 3,5% el próximo.

EMMANUEL MACRON | El nuevo jefe de Europa

Desde el 14 de mayo, Francia tiene un nuevo presidente, uno que llegó a disputar palmo a palmo con la canciller Alemana Angela Merkel el liderazgo de la Unión Europea. Con 40 años recién cumplidos, Emmanuel Macron es el mandatario más joven de la Quinta República, es atractivo, carismático y muy ambicioso.

Macron ganó de forma contundente en la segunda vuelta a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, lo que le dio capital para empezar rápidamente a implementar reformas económicas, especialmente enfocadas en modernizar el cerrado mercado laboral y mejorar la productividad.

Según una encuesta a economistas realizada en noviembre por Financial Times, las reformas del mandatario acelerarán el crecimiento e impulsarán la confianza no sólo de Francia, sino de la zona euro. La agenda económica de Macron será "la razón más importante para la continuación de la recuperación de la zona euro en 2018", dijo André Sapir, senior fellow de Bruegel, un think-tank con base en Bruselas.

A nivel continental, en tanto, Macron parece decidido a tomar la posta de Merkel. En septiembre presentó sus planes para reformar al bloque, que incluyen un presupuesto y un ministro de Hacienda común para la zona euro.