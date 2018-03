Lucro: Bachelet reacciona a fallo adverso del TC y presidentes del Senado y la Cámara llaman al gobierno a reformarlo

Actualidad

A un gran acuerdo nacional para modificar la constitución del Tribunal Constitucional instaron los parlamentarios. Mientras que la expresidenta aseguró que la decisión "distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la ed. Superior'.

A un gran acuerdo nacional para modificar la constitución del Tribunal Constitucional instó al gobierno el presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, tras expresar su molestia ante la definición del organismo que declaró inconstitucional el artículo 63 de la ley de educación superior, con lo que permite los controladores de las universidades puedan lucrar.

Los parlamentarios abordaron el tema, minutos después que la propia expresidenta Michelle Bachelet, quien a través de su cuenta de twitter señaló que "Fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la ed. Superior'.

En una conferencia de prensa que realizó en conjunto con su par de la Cámara de Diputados, la también militante socialista Maya Fernández, en la misma línea de la exmandataria Montes destacó que "el Congreso nuevamente ha sido descalificado por el Tribunal Constitucional". Y destacó que en este tema "hubo un acuerdo, esto es una política de Estado, todos los sectores votaron por él, nadie lo objeto ni fue al Tribunal Constitucional por este tema".

Montes acusó al presidente del TC, Iván Aróstica, de haber cambiado de opinión, pues en primera instancia había señalado que este artículo no era ley orgánica y posteriormente dijo que sí, "eso permitió que se tratara", sentenció. Argumentando, además, que la presentación la hicieron los grupos interesados.

Denunció que con esta definición y otras similares, el TC "pasa a ser algo como un enclave, algo parecido a lo que fueron los senadores designados, que impide que se exprese plenamente la soberanía popular".

El presidente del Senado dijo que creen que el TC "no ha sido riguroso" con este fallo, pues "esto tiene un fuerte impacto fiscal" y, si bien admitió no tener la cifra exacta, advirtió que "estimamos que son más de 50 mil millones de pesos, a partir del año 2019". Sin embargo, dijo que aún la oposición no ha definido los pasos a seguir", pero por lo pronto -reiteró- que es necesario "hay que reformar ahora el Tribunal Constitucional".

Acto seguido, Montes planteó que "hacemos un llamado al gobierno a un acuerdo nacional en torno a cambiar el Tribunal Constitucional, a cambiar la forma cómo se designan los integrantes, a cambiar los quorums para tomar determinadas decisiones que van a afectar aspectos sustantivos de una ley" y, finalmente, el presidente del Senado instó a "que de una vez por todas deje de tener el control preventivo para fortalecer la democracia".