Luis Mayol explica su renuncia a la intendencia de La Araucanía: "Me sentí traicionado"

"Me utilizaron como chivo expiatorio", dijo tras dejar el cargo luego de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El ahora exintendente de la Región de La Araucanía, Luis Mayol, explicó su renuncia al cargo luego de la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

"Antes del episodio había un muy buen ambiente en la región (...) la gente piensa que la Araucanía es como Siria, pero nada que ver, salvo algunos grupos en Ercilla y Collipulli, los demás son bastante tranquilos", comenzó señalando Mayol en radio Agricultura.

A lo que agregó que "me utilizaron como chivo expiatorio, tanto los periodistas como los políticos (...) lean las declaraciones, yo jamás dije que (Catrillanca) era parte de la banda, solo dije que tenía antecedentes por receptación".

"Me sentí traicionado por la persona que cometió ese delito (destruir la tarjeta de memoria) y por sus cómplices, pero el resto de la institución cumple sus funciones de forma correcta (...) me voy con un gusto bastante amargo", sentenció el ex intendente.

"Este hecho empezó por un asalto a unas profesoras y menores, que quedaron traumados. ¿Alguien se ha preocupado por ellos? Nadie", concluyó.