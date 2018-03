Manuel José Ossandón: “La derecha tiene muchos nombres potentes para 2021”

Actualidad

El excandidato presidencial advierte que el “gran desafío” del Presidente “será negociar con la oposición para lograr los votos que nos faltan”.

Optimista del futuro de la conducción de la derecha en el país, así como de la agenda de temas que le interesa instalar en el debate público, se percibe al senador de Renovación Nacional y excandidato presidencial, Manuel José Ossandón. Sin perder tiempo, la primera semana de gobierno anunció cambios a la Ley de Pesca -la que ha tildado de “corrupta”-, uno de los compromisos que adquirió con su persona el presidente de la República, Sebastián Piñera, en el marco de su adhesión a la campaña que lo llevó a La Moneda.

- ¿Cómo evalúa el proceso de instalación del segundo gobierno de Sebastián Piñera?

- Los procesos de instalación de gobiernos siempre son complejos y difíciles, esta vez no ha sido una excepción. Pero si comparamos con los dos gobiernos anteriores, el de Piñera en 2010 y el de Bachelet en 2014, las cosas han ido mucho más rápidas y con menos problemas. Esa es una buena noticia. Este partido lo empezamos ganando y esa es una buena noticia para Chile.

Va a haber problemas más adelante y siempre habrá obstáculos en el camino, pero las cosas -por el momento- han ido mejor de lo que la mayoría de las personas esperaban.

- ¿Nota un cambio en el tono de Piñera?

- El presidente Piñera y yo no somos grandes amigos. Venimos de mundos distintos. Hemos tenido distintas prioridades en nuestras vidas. Tenemos distintas formas de entender el mundo y entender la vida, pero los dos queremos a Chile y queremos trabajar para que haya más crecimiento y más oportunidades.

El presidente Piñera se comprometió a ampliar el acceso a la educación gratuita para los IP y los CFT. Esa es mi gran preocupación ahora. En eso, los dos estamos arando para el mismo lado.

Las diferencias las mantenemos, pero estamos trabajando juntos para que haya más chilenos que puedan disfrutar de los beneficios del crecimiento. Si él se aleja de ese mensaje, entonces vamos a tener problemas, pero para qué fijarse ahora en lo que nos separa si estamos trabajando juntos en pos de lo que nos une.

- Respecto a las urgencias, ¿el gobierno empezó en una buena dirección?

- Concuerdo con alguna de las urgencias, con otras no. Pero creo que es tan evidente que el gobierno de Bachelet estaba haciendo muchas tonteras al final del periodo, que es un alivio saber que ahora está Piñera en La Moneda.

Démosle tiempo al gobierno. En el campo uno no puede esperar que la semilla se convierta en una planta de un día para otro. Hay que saber esperar. No se puede esperar para siempre, pero tampoco se puede exigir que se haga todo la primera semana.

La vez anterior, el gran error fue decir que nosotros habíamos hecho en 20 días lo que la Concertación no hizo en 20 años. No quiero que cometamos de nuevo ese error. No hay que ser prepotentes.

- ¿Ve buena disposición de la Segpres en las primeras reuniones que sostuvo el ministro Blumel?

- El ministro Blumel tiene todo el potencial para ser un gran ministro. Es inteligente, escucha, tiene calle, tiene habilidades tecnocráticas.

Su gran desafío será lograr negociar con la oposición para lograr los votos que nos faltan para ser mayoría. Le recuerdo que en el Senado, Chile Vamos tiene 19 escaños y la oposición tiene 24.

Hay que ser consciente de que tenemos que construir grandes acuerdos. Por eso, no podemos gobernar solos. Hay que abrazar el discurso de la derecha social, para eso si hay mayoría en el Congreso y en el país.

- ¿Sus banderas de la derecha social quedaron bien representadas en sus nombramientos?

- Me hubiera gustado ver mucho más de la derecha social en el gobierno. Hay algo y es evidente que hay una preocupación del gobierno por la derecha social.

Ahora, tenemos que esperar a ver si se materializa en reformas concretas. Pero las señales hasta ahora son positivas. Yo quisiera ver mucho más, pero es innegable que el vaso se está llenando.

- ¿Ve presidenciables en el gabinete con quienes eventualmente tendría que competir? Se habla de Moreno.

- Alfredo Moreno sería un gran candidato presidencial. Pero yo veo varios otros nombres presidenciables en el gabinete. Está Cecilia Pérez, Roberto Ampuero, Cristian Monckeberg, el propio Andrés Chadwick. Creo que la derecha tiene muchos nombres potentes para 2021. La izquierda tiene a Michelle Bachelet y a Beatriz Sánchez.

“Desbordes no es Larraín”

- ¿Cree que el presidente de RN, Mario Desbordes, tendrá una posición menos flexible con el gobierno? Hizo un rayado de cancha en que acusó desequilibrios en el nombramiento de intendentes.

- Desbordes ha sido un factor clave en la construcción de Chile Vamos y ha demostrado flexibilidad y buen criterio en los momentos complejos.

Creo que puede ser un gran presidente si sabe combinar la necesidad de preocuparse por los intereses del país y por los intereses de RN a la vez. Hasta ahora lo ha hecho bien en su primera semana como presidente.

RN es el partido más importante de Chile y Desbordes tiene una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de convertir a RN en un partido todavía más influyente y poderoso. Si lo hace bien, será bueno para RN, para el gobierno de Piñera y para el país.

- ¿Puede que RN repita el escenario del primer gobierno de Piñera, cuando tuvo que recibir las constantes críticas de Carlos Larraín?

- Carlos Larraín fue un gran presidente de RN en su momento, Desbordes no es Larraín. La situación de hoy no es como la de entonces, no creo que corresponda esa comparación.

Por cierto, creo que RN es el partido más importante de Chile porque es capaz de lograr que convivan en un mismo partido personas como Desbordes y como Larraín. Esa es nuestra fortaleza. No es una debilidad.

- RN en estos momentos está a la espera de que se designe el secretario general de la tienda, dicen que Felipe Cisternas corre con ventaja al interior del partido, ¿qué opina de él?

- Felipe es un excelente abogado, si el partido opta por él creo que tendrá una buena gestión.

- ¿Usted es de los que cree es factible quedarse por 8 años?

- Yo creo que las elecciones se ganan de una a la vez. La elección de 2021 es muy importante, pero primero tenemos que ganar la elección de alcaldes y gobernadores regionales de 2020. Ese es el primer gran desafío. Si lo hacemos bien podremos gobernar 20 años.

"Por el bien del gobierno es importante que cumpla la promesa de la Ley de Pesca"

El senador Ossandón anunció un proyecto de ley que modifica los artículos 26 a, b y 27 de la Ley de Pesca, incluido uno transitorio que define que las licencias entregadas por 20 años serán mantenidas, pero tendrán que ser licitadas en un 100% al término de su vigencia.

"Esto quiere decir que se acabó que personas o familias sean dueñas a perpetuidad de los derechos de nuestro mar. A los 20 años este proyecto de ley obliga a que se licite el 100% de las licencias que venzan", sustuvo el parlamentario de Renovación Nacional.

- ¿Ve voluntad en el Presidente en cumplir con sus propuestas en la Ley de Pesca?

- Hay que darle tiempo al gobierno para que cumpla esa importante promesa de campaña. Al menos yo hice mi parte y presenté un proyecto que espero que el gobierno patrocine. Por el propio bien del gobierno es importante que cumpla esa promesa. La ley de pesca va a ser como un pescado fuera del refrigerador en este gobierno. Si no se aborda ese asunto a tiempo, se pudrirá y contaminará de mal olor a todo lo que haga el gobierno. Eso lo entiende muy bien el presidente Piñera. Pero llevamos una semana de gobierno, hay que darle un tiempo razonable al presidente para que se haga cargo de esa promesa de campaña.

- ¿Espera que el Ejecutivo le dé urgencia a su proyecto?

- El gobierno tiene que estudiar ese proyecto y analizarlo bien. Me parecería una irresponsabilidad que le pusieran urgencia solo como un gesto hacia mi. Es importante que el gobierno conozca el proyecto y que a partir de eso decida ponerle urgencia.