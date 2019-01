Marco Moreno: “Girardi fue criticado por encarnar malas prácticas y estas acciones le permiten reinventarse”

Actualidad

El experto tiene la convicción de que con la carencia de líderes que hay en la centroizquierda, el senador PPD podría “llenar ese vacío”.

Nadie en la clase política ha pasado por alto cómo cada año crece el éxito del Congreso del Futuro, iniciativa en que el senador Guido Girardi (PPD) se viene enfocando hace nueve años y que se toma la agenda entre noviembre y enero por el nivel de los temas y de los invitados.

En esta entrevista, el cientista político de la Universidad Central, Marco Moreno, analiza qué hay detrás del foco que el parlamentario ha puesto en la ciencia.



-¿A qué atribuye que en estos años, Girardi haya girado desde la política a la ciencia?



-El senador Girardi tiene cierto olfato político que le permite identificar temas o conectar con cuestiones que le importan a sectores relevantes de la sociedad. En la actualidad hay una preocupación por el futuro y él hace años identificó este tema, tal como lo hizo antes con el medioambiente. Su otra habilidad es trasladar estos temas a la batalla política, lo que no es fácil, y lograr convertir temas sociales en temas políticos.



-¿La gente ha notado este giro?



-Creo que sí. En términos de la elite que está metida y preocupada de estos temas, las sociedades científicas, la clase política; pero si me pregunta por sus electores en las comunas de la Región Metropolitana, probablemente todavía no en término de contenidos, pero sí en término de exhibición pública.



-¿Le reditúa políticamente?



-Él aparece en muchos lugares, está siempre en los medios y, por lo tanto, en el contexto de lo que es una democracia ocular, donde importa más lo que se ve que lo que es, le rinde desde el punto de vista electoral.



-¿Se ha vuelto más amistosa la imagen de Girardi?



-Sí, porque la gente está preocupada por un mundo que cambia rápido, vertiginoso; uno siempre tiene incertidumbre sobre el futuro y los temas que Girardi coloca conectan con esas emociones. Especialmente en los grupos más ilustrados, en los que toman decisiones, en los empresarios, los políticos, los jueces, los actores con mayores niveles de educación, lo que él plantea les llama la atención. Este autor Harari, es récord de ventas en el mundo y esas son las cosas de las que habla el senador Girardi. Eso da cuenta de que estos temas están instalados no sólo en Chile, sino en el mundo, y que su habilidad es la de conectar con ese público y con sus demandas.



-Esta evolución, ¿podría significar una plataforma política?, se lo pregunto porque él está en este proceso en una época en que la gente rechaza a los políticos.



-Definitivamente sí, lo que está construyendo va en esa dirección. Es decir, construye una plataforma que le permita proyectar su liderazgo. Ha sido criticado por encarnar muchas de las malas prácticas de la política y ha pagado un costo político por eso. Y este tipo de acciones, que no hace sólo por cálculo político sino porque cree en ellas, le permiten reinventarse para dejar atrás esa imagen que lo vincula a una parte obscura de la política, que tiene que ver con las malas prácticas, la manera como los partidos llegan al poder, cómo se instalan sus redes en el poder. Con esta nueva plataforma busca también construir un liderazgo que lo posicione como el candidato del futuro, el que está pensando en una perspectiva de estadista, como en su momento Lagos, en temas que van más allá de la coyuntura.



-¿La clase política debería sufrir una mutación como la de Girardi?



-Claramente, Girardi representa muy bien a los políticos que están empezando a instalar sus liderazgos desde temas distintos a la política, que no digo que no sea importante, pero no son los que afligen cotidianamente a la ciudadanía.



-Entonces, no se podría descartar que esta fuera una plataforma presidencial.



-En medio del vacío de liderazgo que hay en la centroizquierda, esta palataforma podría ser muy útil para llenar ese vacío con propuestas y visión. Girardi ha construido durante varios años -y el éxito que tiene el Congreso del Futuro lo muestra- una plataforma desde la cual levantar una opción presidencial.



-El Congreso del Futuro también le ha permitido generar redes transversales.



-Sin duda, desde la composición de la comisión en el Senado con senadores de gobierno y oposición. Él ha logrado ir articulando redes, validándose como un actor político importante y dejar atrás el pasado que lo ha perseguido durante muchos años, en que era visto como representante de las cosas que había que erradicar de la política. Él ha ido generando consenso en que los temas que está levantando son importantes para el país y eso trae consigo alianzas que van más allá de la política y que son necesarias para enfrentar un desafío presidencial.