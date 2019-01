Mauricio Carvallo: “En términos económicos y sociales tuvimos una transición política exitosa”

Actualidad

Exeditor de política de Diario Financiero lanzó un libro sobre la transición política chilena.

Tras recolectar sus artículos y entrevistas escritas durante la transición, el experiodista de Diario Financiero, Mauricio Carvallo dio vida a "Noticias en desarrollo: Transición Chilena Bajo Acecho", libro que fue lanzado hace unos días y que ahonda en el período entre el '88 y el '93. El lanzamiento contó con la presencia de los panelistas Carlos Larraín, expresidente de RN, y Francisco Vidal, exvocero de gobierno.

-¿Considera que la chilena fue una transición exitosa?

-En cuanto a resultados económicos y sociales, sí, pero incompleta por supuesto.

-¿Por qué aún persisten posturas de que la transición no ha terminado?

-Tomemos un caso muy actual. Cuando el presidente Piñera le pide la renuncia al exgeneral director de Carabineros, Hermes Soto, y éste se opone con condiciones. Esta es una posibilidad que queda desde 2005, con la reforma de Lagos, ya que no quedó perfectamente indicada la injerencia del mandatario sobre la carrera militar. Si bien la reforma tiene avances, hay algunos vacíos, que este gobierno busca saldar como el financiamiento de las FF.AA.

-¿Cuándo terminará la transición?

-Creo que hay tres aspectos que influyen. En primer lugar, hay que devolverle al presidente una mayor libertad para llamar a retiro a los altos mandos de las FF.AA, no teniendo que someter dicha decisión a ratificarse por las cámaras y por otro lado reformular los códigos militares. En segundo caso, que los parlamentarios no acudan al Tribunal Constitucional para reparar aquello que ellos creen que no se cumple porque no les gusta; y en tercer lugar, terminar con la ley de votaciones, porque si bien se terminó con el binominal, se llegó a algo peor, ya que ahora un candidato puede tener menos votación que antes y aun así ser electo por arrastre.

-¿Con que opinión podría quedarse un millenials de la transición política luego de leer el libro?

-Parte de la clase política se echó a perder y se dañó. Hay parte de esa generación que solo pensó en su bienestar corrompiéndose, por ejemplo el caso Soquimich. Otra enseñanza es que la generación que nos llevó a la democracia o a este bienestar económico durante estos últimos 30 años, se debe a los esfuerzos y sacrificios que hubo detrás.

-¿Chile es un país en desarrollo?

-Probablemente lo sea de aquí a 5 o 10 años más, dependiendo de la situación internacional, de Trump y la guerra comercial, de la situación económica internacional, entre otras. El problema que tuvo el Presidente Piñera es que creó muchas expectativas. Si no hubiera sido tanto lo comprometido durante su carrera al cargo -en el sentido de prometer tanto- el optimismo sería mayor. Pero Chile sigue avanzando.