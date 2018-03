Maya Fernández: “El límite a un acuerdo con el gobierno es la convicción”

Actualidad

La nieta del expresidente Salvador Allende, sin embargo, cree el tema de la infancia vulnerable es una deuda del Estado chileno con los niños.

A 24 horas de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, la socialista Maya Fernández -nieta del expresidente Salvador Allende y sobrina de la senadora Isabel Allende- aborda la propuesta del presidente Sebastián Piñera, en torno a llegar a un gran acuerdo nacional en cinco temas.

- ¿Cómo presidenta de la Cámara acoge el llamado del presidente Piñera a un gran acuerdo nacional?

- La posición de las fuerzas progresistas es constructiva, de diálogo. Los anuncios nos parecen bien, pero hasta el momento sólo son anuncios. Falta conocer en detalle los proyectos de ley que van a ingresar y qué es lo que vamos a debatir, en el fondo.

Por tanto, en términos generales, desde el punto de vista del diálogo, por supuesto que como fuerzas progresistas estamos absolutamente disponibles, teniendo en cuenta que hay temas relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la infancia. Tenemos una deuda país y los niños no pueden seguir esperando y, por tanto, entre todos tenemos que tener una mirada en pos de los niños y una política nacional de la infancia. Hay temas en que claramente se va a lograr un diálogo y ojalá constituir acuerdos.

- A su juicio, ¿dónde deberían estar los límites en un acuerdo con el gobierno?

- El límite a un acuerdo debe estar en las convicciones. Por eso digo que tenemos que conocer los proyectos de ley; podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas que se plantean, pero hay que ver cómo las plantea el gobierno y las miradas que tenemos. Por ponerte un ejemplo, en migración podremos tener miradas distintas; en Constitución, que no fue una prioridad podremos tener claramente miradas distintas; lo mismo en pensiones, ahí hablamos todos de la necesidad de aumentar las pensiones, pero en relación a la forma, las fuerzas progresistas hemos dicho que queremos solidaridad, queremos dignidad. Por lo tanto, tenemos que ver esos temas.

- En su sector existe incertidumbre respecto de lo que han llamado “la letra chica” en el anterior gobierno de Piñera, ¿comparte eso?

- Es que por eso a mí me gustaría conocer los proyectos. En materias de infancia, de pensiones ¿quién no estaría de acuerdo? Hay tantos temas… salud, tenemos un tremendo déficit en vivienda… Por tanto, me gustaría conocer los proyectos de ley, pero creo que como idea el llamado al diálogo es importante.

- ¿Y qué posibilidad hay de que se asuma este desafío de los acuerdos como bloque opositor?

- Hay que esperar. Nosotros ya dimos un gran paso, fuimos capaces de trabajar de manera seria semanas previas a la elección de la mesa de la Cámara y, por tanto, eso fue positivo. Tenemos que seguir construyendo un diálogo como fuerzas progresistas y ver en qué temas convergemos. Eso es lo más importante, y es lo que estamos haciendo.

- Cómo militante socialista, ¿se siente presionada a tener una actitud más crítica respecto del gobierno de Piñera?

- No, porque mi votación es como militante socialista, como diputada elegida, y, por tanto, voy a manifestar mi voto; pero hay que esperar, hay que ver cómo vienen los proyectos de ley. Y, claramente, nosotros tenemos convicciones muy claras, que además hemos manifestado de cara a la ciudadanía, que es lo más importante.

- Algunos representantes de la oposición se han mostrado optimistas de que los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora en temas administrativos se traduzcan en articulación política, ¿comparte ese optimismo?

- Yo siempre voy a ser optimista respecto de que las fuerzas progresistas seamos capaces de trabajar de manera conjunta. Por eso creo que lo que en este momento nos toca es dialogar entre nosotros, construir y converger en aquellos temas en que tenemos miradas en común.

- En ese contexto, ¿cómo percibe el que la DC se haya adelantado a presentar un proyecto de acuerdo con 13 propuestas que pretende trabajar en conjunto con el gobierno?

- Está bien, entiendo que el Frente Amplio también fue a hablar con el ministro de la Segpres, pero hay que ver los puntos. Yo creo que en los grandes temas o en los titulares podremos estar de acuerdo, pero hay que ver cómo viene el debate después con los temas ingresados.

- Se ha anunciado una reforma tributaria, ¿esperaría que la oposición enfrentara unida ese debate?

-En lo personal, como diputada, yo creo que no se debe afectar la recaudación del Fisco, porque esto tiene que ver con programas sociales, esa es nuestra mirada. Pero creo nosotros fuerzas progresistas también tenemos que conversar.