MEO tras querella por caso SQM: "Contesse miente. Exijo juicio para probar inocencia"

El excandidato presidencial, Marco Enriquez-Ominami, salió al paso tras la querella que este martes presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) por delito tributario en el caso SQM.

"Algunos fiscales se equivocan si piensan que acusándome serán percibidos de mejor manera. Querella en mi contra no es más que un chivo expiatorio", afirmó a través de la red social Twitter.

En sus descargos, MEO tiró sus dardos contra Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM, a quien acusó de mentiroso.

"Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio", sostuvo.

Con todo, el político dijo que si bien sabe que "será un proceso largo", se mostró confiado en que saldrá victorioso y que seguirá "luchando por las causas que defendemos".

Las nuevas acciones penales del SII están dirigidas en contra de Marcelo Rozas López y Marco Enríquez-Ominami, ambos como autores del delito de facilitación de la documentación tributaria falsa que permitió a la empresa SQM rebajar indebidamente su renta líquida imponible al registrarlas como gasto en su contabilidad.

Respecto al líder del PRO, la querella apunta a su responsabilidad en la facilitación de 36

facturas exentas de IVA falsas a SQM Salar y 2 facturas falsas a SQM, por un monto total de $ 420 millones, durante 38 períodos comerciales mensuales, entre los años 2009 y 2014.

Revisa a continuación los mensajes que publicó en Twitter tras conocer la información:

Soy inocente de todo lo que se me acusa y así lo demostraré ante quien corresponda. No he cometido delito tributario alguno ni me he enriquecido indebidamente.