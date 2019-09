Ministerio de Agricultura no descarta alza en verduras, hortalizas y carnes producto de la sequía

Actualidad

Por otro lado, la mesa nacional para enfrentar la emergencia hídrica estaría conformada, entre otros, por el expresidente Ricardo Lagos.

En agosto y septiembre no hubo alza de precios importantes en frutas, verduras y carnes producto de la emergencia hídrica que vive el país. Sin embargo, hoy el ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que no puede garantizar que los precios no suban en el corto plazo.

Walker, de todas formas, señaló que no se visualiza un alza inmediato en los productos.

"Hemos dicho que en septiembre no habría alzas y no hubo en hortalizas, frutas y carnes, no sabemos qué va a ocurrir el resto de la temporada, creemos que no debiéramos tener alzas de precios".

En todo caso, indicó que "hemos creado una aplicación en Odepa llamada Acuenta, para que las personas se informen de precios de frutas y verduras en mercados mayoristas del país, en eso no hemos visto distorsiones de precios. El llamado es a informarse y cotizar. No queremos que esto se aproveche por parte de especuladores".

Reiteró que "dijimos que no íbamos a tener alzas de precios en agosto y septiembre, no la hemos tenido. No podemos descartar nada, pero pensamos que no vamos a tener alza de precios en la fruta, porque tenemos 350 mil hectáreas de frutales en Chile, un abastecimiento de carne muy importante tanto nacional como importada, no vemos ahí donde pudiéramos vernos afectados y en frutas y hortalizas creemos que en el corto plazo no vamos a tener" incrementos.

El ministro participó en La Moneda en la reunión junto al vicepresidente Andrés Chadwick y el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en la que se detalló el trabajo que se está haciendo y junto a seis intendentes se trazaron líneas para las mesas regionales para enfrentar la sequía.

Walker recordó que "hemos decretado 119 comunas rurales como emergencia agrícola, probablemente se van a agregar otras, es por eso que hemos ampliado el presupuesto del ministerio de Agricultura en Comisión Nacional de Riego a $ 119 mil millones y en Indap a $ 20.500 millones".

Reforzó el mensaje de que lo que sucede "no es un daño solo para la agricultura, hay daño social y económico. Hoy en agricultura tenemos dos grandes emergencias, crianceros, sector ganadero, especialmente Coquimbo 500 mil cabezas caprinos, atacama 48 mil cabezas de caprinos, y también tenemos la apicultura que está sufriendo, todos sabemos la importancia que tiene la apicultura para la producción agrícola y se van a ir agregando otras comunas rurales que van a tener problemas de riesgo para los frutales que ahora empiezan a florecer".

Respecto a la mesa de unidad nacional que dará a conocer el Presidente Sebastián Piñera la próxima semana, que buscará soluciones para el mediano y largo plazo, trascendió que el exmandatario Ricardo Lagos sería uno de los confirmados para integrar la instancia que también conformarán exministros, parlamentarios, académicos y especialistas en temas hídricos.