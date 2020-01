Ministra del Trabajo y reforma previsional: "Los ofertones son la peor receta"

Actualidad

María José Zaldívar afirmó que el nuevo ente público que será el encargado de administrar el aumento de cotizaciones será parecido a la figura del Banco Central.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, entregó hoy detalles de la nueva reforma previsional presentada el pasado miércoles por el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional, que propone cambios al actual sistema, incorporando un pilar de ahorro colectivo y solidario.

"Los ofertones son la peor receta (...). Tenemos que generar un proyecto que sea sostenible y realista", dijo la ministra en conversación con T13, quien aseguró que el nuevo ente público que será el encargado de administrar el aumento de cotizaciones será parecido a la figura del Banco Central.

La reforma propone elevar la cotización obligatoria desde el actual 10% a 16% de forma gradual y con cargo al empleador y, de este nuevo aporte, tres puntos irán a la cuenta individual y los otros tres puntos al nuevo fondo de ahorro colectivo, los que serán administrados por un nuevo ente público.

"Ya estamos todos claros con que un 10% de ahorro no alcanza para financiar una buena pensión, tenemos que aumentar el ahorro personal y por lo tanto, si nosotros hoy no empezamos a hacer que aumente, no vamos a tener posibilidad de darles una solución a su problema", planteó Zaldívar.

"Se va a tener una pensión que la persona financió y que va hacer con cargo al 10% que se tiene en la administradora. A ese 10% se le va a sumar el 3% que haya cotizado el empleador, con esas dos cantidades, se va a calcular un monto de pensión. a eso se le va a sumar siempre, 2 o 2,5 UF, si la persona cotizó más de ocho o doce años hoy, en el sistema actual", explicó la titular de Trabajo.