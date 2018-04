Ministro Blumel apunta al gobierno de Bachelet: "Tuvo un estilo bastante polarizante y conflictivo"

Actualidad

Ante un importante grupo de empresarios en el foro LatamFocus, reiteró la necesidad de generar acuerdos para lograr estabilidad política y económica.

En poco más de 40 minutos, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, expuso ante un significativo grupo de representantes del mundo empresarial presentes en el seminario de LatamFocus 2018, los objetivos de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera y reforzó en que la prioridad será encontrar acuerdos en el Congreso para cumplir con las promesas de campaña.

En ese ámbito es que, aunque pasó casi desaperciba, criticó al gobierno de Michelle Bachelet, señalando que uno de los problemas principales que tuvo fue "una mirada muy pesimista sobre el pasado y el presente, una escasa mirada sobre el futuro y un estilo político bastante polarizante y conflictivo, que se simboliza en esta idea de la retroexcavadora".

Al respecto, pese a haber señalado que no quería referirse al gobierno anterior, se explayó en que el concepto de la retroexvavadora "fue una idea muy nociva para la convivencia y para el diálogo democrático".

Blumel es a quien le corresponderá enfrentar in situ los problemas que acarrea la falta de mayorías en el Congreso. Si bien valoró la diversidad que se expresa actualmente en el legislativo, también advirtió que "hay un cambio profundo que presenta un desafío muy importante a la hora de gobernar, recuerden que nosotros estamos en minoría en ambas cámaras", pese a que la ciudadanía dio en las urnas un respaldo "robusto" para gobernar.

Y en esto fue categórico, reiterando que "por más que uno tenga mayorías transitorias, que de hecho nosotros no las tenemos en el Congreso, si esa mayoría se impone forzadamente, aún contra las minorías (...) si no se establecen mecanismos de avance que sean relativamente consensuados, si no hay amistad cívica, acuerdos, los avances son más inestables y menos duraderos", dijo haciendo un guiño a la administración anterior.

De hecho, tomando como ejemplo la evolución del PIB per cápita, sentenció que "uno observa que hay una cierta relación importante entre la política y el progreso, porque en el fondo la política tiene impacto en el progreso y el progreso tiene impacto en la política".

Por lo mismo que Blumel también subrayó que "en los últimos cuatro años hemos tenido problemas", aludiendo al -a juicio de esta administración- dudoso desempeño del gobierno anterior en materia económica. Por lo mismo destacó que "nosotros queremos ser reformistas, pero reformistas responsables".

Ya al cierre de su exposición, Blumel fue cauto en cuanto a los avances que pueda alcanzar el gobierno, advirtiendo que "nosotros hemos dicho que queremos tiempos mejores para Chile, pero no está asegurado, tenemos que trabajar muy duro, el desafío es muy alto" dijo junto con señalar que las promesas requieren de un plazo de al menos ocho años para concretarse.

Con todo, aprovechó la instancia de hacer un llamado a todos, empresarios incluidos, a trabajar para "ser un país meritocrático, pero también solidario".