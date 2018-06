Ministro de Hacienda se reúne con representantes del Bank of China

Actualidad

Además, el titular de la cartera lideró la segunda reunión de la mesa del Acuerdo de Desarrollo Integral, lanzada el 17 de mayo pasado por el presidente Sebastián Piñera.

Ministerio de Hacienda

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió hoy con representantes del Bank of China, Mr. Chen Siqing, Chairman Bank of China Ltd., y Mr. Yang Sen, Agent and General Manager Bank of China.

Durante el encuentro, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que China es principal socio comercial en nuestro país y que espera que el banco contribuya al desarrollo comercial y financiero en Chile.

Por su parte, Chen Siqing señaló que, tras estar presentes en 54 países, decidieron estar presentes en Chile y aseguró que la entidad financiera cumplirá con todas las regulaciones legales y financieras de Chile. Además, indicó que la institución busca ser un nexo de comunicación entre Chile y China para traer más inversiones chinas a nuestro país.

Mesa de Desarrollo Integral

Además, hoy el titular de Hacienda lideró la segunda reunión de trabajo de la mesa del Acuerdo de Desarrollo Integral, lanzada el 17 de mayo pasado por el Presidente de la República.

En el encuentro realizado en Teatinos 120, se analizaron medidas para profundizar la inserción internacional de Chile. Así, la reunión de hoy comenzó con un análisis del ministro Larraín, quien sostuvo que hoy Chile tiene 26 acuerdos comerciales vigentes con 64 economías que abarcan en torno al 86,4% del PIB mundial. Además, indicó que un 94,6% de las exportaciones chilenas tiene como destino países con los que Chile tiene un acuerdo comercial.

Con todo, en el caso de las ventas al exterior, el ministro señaló que "hay un relativo estancamiento en los últimos años de las exportaciones, a pesar del esquema muy favorable con el que cuenta Chile en penetración de mercados y de acceso a mercados". Aseguró que en facilidad de comercio Chile está en la posición 21 del ranking del World Economic Forum, que se encuentra cerca de países como Nueva Zelanda y Canadá en facilidad de comercio. En tanto, destacó que, en acceso al mercado doméstico, Chile está tercero a nivel mundial.

En materia de desafíos, se analizaron temas como acciones para mejorar la competitividad de modo que Chile se inserte mejor en el contexto internacional, además de mejorar la eficiencia administrativa fronteriza e infraestructura de transporte, ampliación de tratados existentes y negociación de nuevos acuerdos y materias de posicionamiento de Chile como centro logístico regional, entre otros.