Ministro Larraín: "Hay sorpresa positiva de ver como Chile capea los temporales que están afectando tan fuerte a muchas economías afuera"

Actualidad

El ministro de Hacienda aseguró que esta versión es la más concurrida en la historia de los ChileDay, con casi 500 participantes en la capital del Reino Unido.

Tras aplazar su viaje en medio de la tramitación del sueldo mínimo en el Congreso, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por fin aterrizó en Londres para participar en una nueva versión del Chile Day, el que sería el "más concurrido en la historia" del evento, con "casi 500 participantes en la capital del Reino Unido", según detalló el secretario de Estado.

En la instancia, el jefe de las finanzas públicas ha tenido una apretada agenda de reuniones que calificó como "productivas".

Según explicó la autoridad, la primera cita fue con "las cabezas de muchos bancos globales" que han venido al Chile Day en Londres. La segunda, fue con administradores de fondos de inversión, donde "estaban las principales empresas del mundo en este tipo de manejo, que miran a Chile y al mundo emergente. Hemos querido decirles como Chile es resiliente a los shocks externos que en estos momentos afectan a muchas economías emergentes", precisó.

En esa línea, el ministro sostuvo que "llama la atención la resiliencia de la economía chilena frente a los shocks externos que están afectando a muchas economías emergentes. En particular, los vaivenes del precio del cobre, es indudable que no vivimos y no definimos el futuro de nuestra economía por los vaivenes de un día. Estamos mirando los movimientos de tendencia y más hacia el largo plazo".

Con todo, Larraín concluyó que "hay sorpresa positiva de ver como Chile capea los temporales que están afectando tan fuerte a muchas economías afuera".

Revise la galería de fotos aquí