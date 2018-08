Ministro Monckeberg por salario mínimo: "La oposición estaba en una cruzada política de causarle daño al gobierno"

Actualidad

El titular del Trabajo criticó la postura de la ex Nueva Mayoría en la discusión del salario mínimo.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, acusó a la oposición de coordinarse para perjudicar al gobierno, luego que no llegaran a acuerdo en la discusión del salario mínimo y rechazaran el veto presidencial.

"Ayer primó un ánimo de rechazo en la Nueva Mayoría y uno escucha ciertos argumentos en algunos parlamentarios y poco les interesaba cuánto se reajustaba, sino que ellos estaban en una cruzada política de causarle daño al gobierno", dijo en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Lamentablemente ayer primaron otros intereses en algunos, no hubo la suficiente voluntad de acuerdo, pero yo no pierdo la esperanza que eso se logre en los próximos días a través de un nuevo proyecto", añadió.

Y remarcó que "uno veía otros parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, que hasta el final, y me consta a mí porque yo conversaba con ellos, hicieron esfuerzos para que esto terminara en un acuerdo. Lamentablemente esos parlamentarios fueron minoría, tanto en el Senado como en la Cámara, y primó lo otro".

En esa línea, hizo un llamado en la emisora a los parlamentarios de la exNueva Mayoría que tienen voluntad de acuerdo a que lideren y "seamos capaces de llegar en los próximos días a un acuerdo".

Monckeberg sentenció que "no puede ser que por esta pelea política o este obstruccionismo de algunos, no de todos, los trabajadores más vulnerables queden sin reajuste. (...) Vamos a hacer todos los esfuerzos de nuestra parte, porque no vamos a permitir que los trabajadores más vulnerables, por los motivos políticos de algunos, queden sin reajuste".

Finalmente, volvió a arremeter contra la oposición: "No puedo creer que lo que prime sea, por sobre un buen reajuste a los trabajadores, una voluntad de entorpecer. (...) Hay que ser delicado y pensar primero en los trabajadores y después en las causas políticas".