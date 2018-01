Ministros de Piñera: la otra cara de la moneda

Actualidad

Mucho ha dado que hablar la trayectoria de los nuevos ministros que, a partir del 11 de marzo, acompañarán al presidente electo de la República, Sebastián Piñera, en la tarea de dirigir al país.

Pero nadie mejor que sus cercanos y colaboradores para delinear las capacidades y liderazgos de los rostros que liderarán Hacienda, Economía, Obras Públicas, Energía y Educación.

Felipe Larraín por Sergio Urzúa:

"Hacienda no necesita rodaje"

En conversación desde Washington, Estados Unidos, el economista Sergio Urzúa destaca que si bien el desafío para el nuevo equipo económico es "de proporciones" el recientemente designado ministro a la cabeza de Teatinos 120, Felipe Larraín, tiene las mejores cualidades para salir airoso.

"El arribo de Felipe Larraín al Ministerio de Hacienda representa una positiva noticia. Con él no son necesarias las semanas de lenta conducción para asegurarse que las partes mecánicas del coche se mantengan en inmejorables condiciones por mucho tiempo. No, con Larraín no se requiere "rodaje", asegura el economista, quien se desempeñó como coordinador de Mercado Laboral de la cartera entre 2010 y 2011, bajo el mando de Larraín.

"Sus cuatros años anteriores en esa secretaría de Estado le deben haber brindado una ventaja sobre los otros candidatos de altísimo nivel y preparación que corrían la carrera por llegar a Hacienda (¡bienvenida la competencia!)", recalca.

Según el académico de la U. de Maryland y coordinador de Políticas Sociales del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC, que dirige Larraín) , hay consenso de la necesidad revisar la reforma tributaria, mientras que "sin los ajustes necesarios la reforma laboral será un lastre difícil de llevar, la reforma al sistema de capacitación no puede seguir dilatándose, la arcaica administración pública debe subirse al carro de la modernidad y el complejo sistema de protección social afinado, entre otros temas". Por ello, desde esa perspectiva, "la cabeza del equipo económico será clave".

Sin embargo, Urzúa advierte que probablemente el nuevo ministro se dará cuenta rápidamente "que Hacienda del 2018 es muy distinto a la versión del 2010. La obligación de dinamizar la economía al mismo tiempo que se ordenan las cuentas fiscales no será tarea fácil, sobre todo considerando un Congreso mucho más diverso".

Agrega que, además, la futura elección de intendentes, la ambición por extender la administración de Chile Vamos más allá del 2022, la preocupante propensión transversal por caer en el populismo, y los inmensos pasivos contingentes de varias de las reformas, "son flancos que demandarán mayores recursos. Por ello, la capacidad técnica y política de Hacienda por hacerse cargo de estas demandas será puesta a prueba desde el mismo 12 de marzo".

Urzúa concluye: "Aparte de ser un excelente economista, Felipe es un gran tenista, a partir de marzo el ministro no podrá perder su servicio. Tendrá que meter muchos aces, y si no lo resultan, ser muy efectivo en el saque y bolea. Chile no tiene más espacios para improvisar. Él lo sabe, seguro se ha entrenado para el nuevo partido. Su llamado al equipo ministerial es muy bienvenido".

Juan Andrés Fontaine por Tomás Flores:

"Prepararse para galopar"

El stock de capital que un país posee es uno de los determinantes de la expansión potencial de la economía, en un contexto en donde la brecha entre el capital deseado y el efectivo se va cerrando con más rapidez en el sector privado que en el público. En él área privada, las empresas detectan con anticipación las inversiones requeridas e inician la evaluación en los tiempos correctos buscando hacer calzar la mayor demanda con la nueva infraestructura disponible. Esto en el sector público no funciona con igual eficiencia y no es inusual que la oferta de nueva infraestructura público llegue atrasada con respecto a la demanda ya insatisfecha. Ejemplos de ello hay muchos y parece existir una regularidad en que cada vez que se amplía el aeropuerto de Santiago queda estrecho al poco andar.

Hay varios motivos para esa falla en el proceso estatal, entre ellas el quiebre de decisiones al cambiar el gobierno o ministro respectivo. Conocido es el retraso de las inversiones que generó Eduardo Bitran, exministro del MOP, cuando decidió reevaluar el sistema de concesiones de obras públicas, dejando un pesado lastre para el siguiente ministro y dañando el crecimiento de la economía chilena con el consiguiente perjuicio sobre todos sus habitantes.

Juan Andrés Fontaine ha enfrentado lomos de toro en el pasado y lo ha hecho exitosamente cuando fue ministro de Economía y debió corregir decenas de ineficiencias vigentes en el diario vivir de los emprendedores. Su Agenda de Impulso Competitivo abrió la discusión sobre el mejor funcionamiento de la economía, debiendo habitualmente enfrentar intereses particulares que deseaban mantener todo sin mayor alteración.

Un ejemplo de lo anterior fue su reforma de una empresa en un día, ya que en el 2009 iniciar un emprendimiento implicaba varios trámites, 40 días y $650 mil a pagar por todo el papeleo. Hoy, gracias a la reforma de Fontaine, dicho trámite se ha reducido a 5,5 días con un costo de $65 mil para los emprendedores que usen el portal del Ministerio de Economía. A la fecha, la reforma de Juan Andrés le ha ahorrado a los emprendedores cerca de US$ 250 millones en trámites, sin considerar la reducción de tiempo en papeleo. Igual resultado ha generado la nueva Ley de Quiebras, lo que ha permitido que los activos involucrados en una quiebra vuelvan a producir lo antes posible en lugar de quedar paralizados por años a la espera de un tedioso y extenso trámite judicial. Así como éstas, hay varias medallas más puestas en el pecho del exministro de Economía.

La relevancia de la agenda del ministro Fontaine es tal que fue reforzada por el ministro Cespedes y se creó la Comisión Nacional de Productividad, cuya misión permanente es velar por la mayor eficiencia de nuestra economía.

José Ramón Valente por Hernán Cheyre:

"Pasión, convicción y perseverancia"

Conozco a José Ramón desde sus tiempos de estudiante, como alumno en los cursos que yo dictaba en la Universidad de Chile, y habiéndose destacado por su interés en los temas públicos posteriormente se convirtió en un muy eficiente y entusiasta ayudante de investigación. De ahí surgió una relación profesional y de amistad que lo llevó a convertirse después en socio en la consultora Econsult, que yo había fundado pocos años antes, la que necesitaba un empuje para poder desarrollar nuevas áreas de negocio.

El entusiasmo que mostraba José Ramón por impulsar nuevos proyectos, con absoluta convicción y con una perseverancia a toda prueba, nos permitió conformar un equipo que hizo posible hacer crecer y consolidar exitosamente este emprendimiento. Fuimos socios en Econsult hasta marzo del año 2010, fecha en la que -con motivo de haber sido designado vicepresidente ejecutivo de Corfo- opté por poner término a mi participación en la sociedad.

La historia profesional de José Ramón es una historia de emprendimiento, fruto de abordar los desafíos con gran convicción, con mucha pasión y con resciliencia para enmendar rumbos cuando ha sido necesario. Si a esto se agrega el conocimiento de las distintas industrias y sectores productivos que ha adquirido durante su trayectoria, y una gran capacidad comunicacional que le permite explicar en términos sencillos materias que para el común de la población son difíciles de comprender, no cabe duda de que está plenamente capacitado para liderar una agenda enfocada en la recuperación de la capacidad de crecimiento de la economía chilena, eliminando trabas para la inversión y generando condiciones para que las ganancias de productividad jueguen nuevamente un rol preponderante como motor de desarrollo. Luego de cuatro años consecutivos de caída en la inversión, y con la productividad decayendo, el desafío es mayúsculo.

Las metas a cumplir y las tareas a desarrollar con este propósito están todas bien delineadas en el programa de gobierno que el Presidente Piñera presentó al país, y al Ministerio de Economía le va a corresponder jugar un rol esencial. Más allá de las medidas específicas que se pueda implementar, estimo que lo fundamental es no perder de vista tres cosas como marco de referencia. Primero, que el emprendimiento no es solo un asunto de más o menos puntos de crecimiento económico, sino que en esencia es un camino de libertad que les permite a las personas ir construyendo su propio futuro, y por consiguiente juega un rol importante como herramienta de inclusión. Segundo, que los nuevos emprendimientos impactan positivamente la productividad de la economía en la medida que su volumen de operación pueda ir escalando en el tiempo; es decir, no basta con crear nuevas pymes, sino que tan importante como eso es que estas empresas puedan ir creciendo en el tiempo, para lo cual su capacidad de innovar y de adaptarse al mundo digital va a ser fundamental. Y tercero, que el mayor gatillante del emprendimiento y la innovación no son los programas públicos de apoyo, sino que la existencia de mercados competitivos que hagan de la innovación una necesidad imperiosa para subsistir. Y esto se refiere no solamente a introducir mayor competencia entre los actores incumbentes en las distintas industrias, sino que muy especialmente en eliminar barreras para que los actores tradicionales puedan ser "desafiados" por nuevos emprendedores. Mucho por hacer.

Susana Jiménez por Luis Larraín:

"Una ministra con energía"

Cuando la economista Susana Jiménez asuma como ministra de Energía del gobierno de Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo, deberá enfrentar una serie de desafíos que estamos seguros sorteará con éxito, no sólo por sus amplios conocimientos del sector y capacidades técnicas, sino también por sus habilidades en lo humano y su liderazgo.

Susana es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en libre competencia de la misma casa de estudios y magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo. En mayo de 2010 se unió al equipo de investigadores de Libertad y Desarrollo luego de una destacada trayectoria profesional en el Banco Central y otras entidades públicas y privadas.

La designada ministra deberá continuar con la política energética que adoptó nuestro país hace muchos años y que, a través de señales de precios, permite al país incorporar distintas tecnologías para la generación de energía asegurando una provisión eficiente tanto en el corto como en el largo plazo. Dicha política requiere adecuaciones y perfeccionamientos para incorporar nuevas tecnologías e ir permitiendo que nuestra matriz energética se actualice frente a nuevas realidades.

De la misma manera, tendrá que seguir impulsando la competencia en el sector energético, cuestión que probablemente será parte de su sello como ministra y que ha estado entre sus preocupaciones en sus ocho años como economista senior de Libertad y Desarrollo, desde donde se avocó a múltiples estudios en la materia.

Tampoco le será difícil convocar a distintos actores a mesas de trabajo para discutir los principales problemas del sector energético, ya que como subdirectora de LyD y bajo la convocatoria del exministro Máximo Pacheco, participó en muchas iniciativas de esta índole, integrando distintas mesas técnicas para la negociación de diversos proyectos de ley y en 2017 formó parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía.

Continuando con los retos que Susana deberá enfrentar a la cabeza de la cartera de Energía, se encuentra la revisión del marco normativo del sector para adecuarlo a nuevas exigencias, como es por ejemplo el tema de la electromovilidad, que brinda oportunidades a Chile no solamente en calidad de usuario, sino también en la cadena productiva por nuestra importante posición en industrias como el cobre y el litio.

Por último, y no menos desafiante, es la tarea de impulsar la inversión en infraestructura, especialmente en transmisión de energía, lo que requiere el trabajo en equipo con otros ministerios y servicios de la administración pública.

Susana es una profesional muy estudiosa y preocupada de todos los detalles en cada proyecto que emprende, por lo cual está al tanto de las nuevas tendencias en materia energética, de las normativas que rigen cada una de sus áreas y constantemente está en contacto con los expertos que lideran cada una de las materias en las que le ha tocado ejercer. Es al menos lo que tuvimos oportunidad de ver desde LyD. Un trabajo impecable.

Es además una apasionada de las políticas públicas. No por nada integró el directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas entre enero de 2014 y enero de 2018 y motivó a otros investigadores para que siguieran la posta en el período venidero.

Sabemos que la tarea no es fácil, pero que Susana cuenta con energía de sobra para cumplir con las expectativas. Desde Libertad y Desarrollo le deseamos el mejor de los éxitos.

Gerardo Varela por Luis Hernán Cubillos y Sebastián Obach:

"Dime con quién andas y te diré quién eres" (Luis Hernán Cubillos)

A diferencia de tanta gente que ha opinado en forma tan tajante respecto de Gerardo Varela sin conocerlo, tengo el privilegio de conocerlo hace más de 35 años. Desde su ingreso a la Facultad de Derecho a la Universidad de Chile donde lo unió una entrañable amistad con mi hermano Felipe, la que demostró superar los tiempos humanos y perdurará hasta el fin de los días.

Los que lo critican hoy no saben, por ejemplo, que Gerardo, Felipe y otros amigos fundaron un movimiento político en la Universidad de Chile (Movimiento Universitario Autónomo) en un momento donde sus autoridades no veían con buenos ojos la actividad partidista en las aulas.

Desconocen también su natural simpatía, su sencillez para relacionarse a todo nivel, su aguda inteligencia, preocupación por los demás, su pasión por formar y comprometer a jóvenes profesionales, pero por sobre todo, desconocen su amor a la patria, compromiso con su país y generosidad para aceptar un desafío como tomar un ministerio donde todos sabemos que pasará algunos sinsabores pero donde está convencido que puede hacer la diferencia para asegurar que la futuras generaciones de estudiantes (partiendo por la más temprana edad) tendrán las oportunidades que se merecen para alcanzar su desarrollo pleno como personas y profesionales.

Los que livianamente lo critican desconocen como en base a sus propios méritos (no porque haya heredado nada) se transformó en uno de los abogados más prestigiosos de nuestro país. Es impresionante como genera admiración y respeto entre sus clientes y porque no decirlo, entre sus adversarios profesionales.

Gran deportista, marido y padre ejemplar, fanático de la U, gozador en lo poco y agradecido de lo mucho. Pero vuelvo a su relación con Felipe Cubillos: "Dime cómo quién andas y te diré quién eres". Fueron almas inseparables, juntos en las buenas y también en las malas. Apoyó con fervor todas las locuras empresariales y sociales de mi hermano, y se transformó en consejero y paño de lágrimas indispensable, rol que permanece hasta el día de hoy con sus hijos.

Termino pidiendo a sus tempranos detractores que si quieren seguir criticándolo eviten conocerlo: conocerlo es quererlo.

"Sin borradores, ni prejuicios" (Sebastián Obach)

Conozco a Gerardo desde que fui su profesor de Derecho Tributario en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y, luego a través de una larga vida como socios de la firma de abogados Cariola Diez Pérez-Cotapos. He trabajado con él desde que se unió, a muy temprana edad, a nuestra oficina. He visto también su desarrollo y crecimiento en ambos planos y puedo decir que es, ante todo, un gran ser humano.

Siempre lo he visto ayudando, por ejemplo, a los abogados jóvenes de la oficina, ayudando desinteresadamente a innumerables causas de bien común, como por ejemplo el Desafío Levantemos Chile, Educa UC, el Observatorio Judicial, etc. He observado también, y aún cuando él lo esconde por pudor, su ayuda a muchas personas necesitadas.

Esta característica suya lo ha hecho merecedor de muchas amistades.

Fiel a su naturaleza abierta y acogedora, sus amistades son variopintas y van desde colegas, políticos y empresarios hasta cercanos al mundo académico e intelectual.

Nuestro amigo es, en realidad, una versión actual del hombre del Renacimiento, que nace abierto al conocimiento y libre de prejuicios...

Gerardo es también, una de las personas más simpáticas que me ha tocado conocer. Me ha hecho reir a través de toda una vida y se lo agradezco profundamente pues no tengo ese don... No tengo ninguna duda que esa característica suya, tan escasa en nuestra idiosincrasia, y más aún en nuestro mundo político, será un muy buen aporte al gabinete y hará más llevaderos los momentos difíciles que les tocará afrontar.

Es de las personas que piensa en limpio, no necesita como la mayoría de los mortales, de pasar por borradores previos, lo que unido a un fino y agudo análisis de las norma legales, lo ha hecho uno de los más destacados abogados de Chile y también lo ha llevado a obtener triunfos judiciales en casos recientes y muy difíciles.

Nuestro futuro ministro, junto con su desarrollo como abogado, ha tenido siempre un fuerte interés por los asuntos públicos. Gerardo tiene un pensamiento político de índole liberal, alejado de los colectivos guiados por ideologías sino que, más bien cree y confía en el individuo como tal.

No cree que el Estado sea más sabio que los individuos o que el Estado sepa escoger alternativas más inteligentes que las personas.