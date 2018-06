Molestia provocaron en la oposición las críticas del Presidente a Bachelet

Actualidad

Recibieron con cautela los anuncios de que no se van a rebajar los impuestos a las empresas.

Con más dudas que certezas quedó la oposición después de la primera Cuenta Pública de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera y pese a que se hubiera esperado que el anuncio de que no se rebajará el impuesto del 27% a las grandes empresas podría haber tenido buena acogida, lo cierto es que hay temor frente a la “letra chica” y a que no “hay nada concreto” detrás de los anuncios.

Tal vez influyeron en esta postura las críticas implícitas que el mandatario hizo a la expresidenta Michelle Bachelet y a su gobierno, algo que no cayó nada bien en el oficialismo.

El primero en dar cuenta de la molestia fue el presidente del Senado Carlos Montes (PS), quien tras acompañar al Presidente al auto culminada la ceremonia, transmitió que “me llama bastante la atención la descalificación fuerte que (Piñera) hace del gobierno anterior, incorporando un concepto que yo no le había oído nunca a nadie, esto de que teníamos amarradas las manos de la libertad”.

Respecto de los anuncios, el presidente de la Cámara Alta también fue crítico, ya que calificó el discurso como “un aviso lleno de buenas intenciones en muchos campos”, pero no propuestas concretas.

Según Montes, Piñera entregó una “gran lista de medidas, pero no se ve que Chile vaya a aprovechar esta etapa de buen precio del cobre en la perspectiva de entrar en una nueva etapa de desarrollo”.

Añadió que “respecto al tema de pensiones no hay mayor desarrollo y respecto al tema tributario, efectivamente, él dice que no va a bajar las tasas, pero no dice que no va a bajar los impuestos. Porque ese es otro tema distinto, modernizar si se entiende integración, puede representar una fuerte caída tributaria”.

Lo destacable –dijo– es que hay ganas de hacer cosas. Y adelantó que en materia de infancia y seguridad “creo que, efectivamente, hay bases de acuerdo muy importantes (…), pero en otras cosas esto no tiene mayor desarrollo”.

En materia de pensiones, su compañera de partido y presidenta de la Cámara, Maya Fernández, lamentó que el mandatario “prácticamente habló del pilar solidario, pero no explicó cómo podemos avanzar hacia un seguro social que es lo que quiere la ciudadanía” y, en cuanto a impuestos, calificó de positivo el anuncio de que se le mantendrá la actual carga tributaria a las grandes empresas. Y advirtió que estarán atentos a que la simplificación no termine favoreciendo la elusión.

En su calidad de integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el senador Ricardo Lagos Weber, también expresó sus dudas respecto de los anuncios del presidente Piñera.

Además de reclamar acerca de que no hubiera iniciativas concretas para la Región de Valparaíso en cuanto a transporte público, el parlamentario opositor dijo que no le quedó claro el tema tributario, ya que “descartó la rebaja del impuesto a las empresas, pero yo digo que fue un juicio de realidad el que aplicó, no más, porque no iba a tener los votos para cualquier otra cosa”.

Lagos también se mostró molesto por las duras alusiones del mandatario al gobierno anterior. En ese sentido, el senador dijo que “le pediría dos cosas (a Piñera): que no sea injusto y que, además, resalte las cosas buenas que se hicieron en esos años por los cuales el país también avanzó. No recibe una tendalada de país”.

Pero también criticó que el Presidente “llame a la unidad y al diálogo y pegarle y golpear a la administración anterior no genera el mejor clima; por el contrario, le da argumentos a aquellos que tiene cierta resistencia a sentarse a conversar”.

El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, se quedó “con gusto a poco”, porque el presidente hizo “una descripción apocalíptica del Chile que recibe, descalifica a la oposición y llama a la unidad y, acto seguido, se viste con anuncios impulsados por el gobierno anterior”, sentencia.

Con ello apuntó particularmente al tema de la infancia, ya que “el 90% de los anuncios en esta materia corresponden a iniciativas que se viene impulsando desde el gobierno anterior y ya se están debatiendo en el Parlamento”.