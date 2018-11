Monckeberg a mesa del sector público: "Es un error pensar que los acuerdos se construyen bajo amenaza"

Actualidad

Ministro del Trabajo criticó el llamado a paro nacional realizado por los trabajadores para este lunes.

Una seria crítica a los trabajadores del sector público dio el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en la jornada de hoy en La Moneda, al ser consultado sobre su opinión respecto al llamado a paralización para el día lunes de los trabajadores en rechazo a la propuesta de alza salarial de 3,1% para los funcionarios públicos.

"Es un error pensar que los acuerdos se construyen bajo amenaza de paro, creo que hoy día lo que verdaderamente debemos hacer es sentarnos en la mesa e intentar llegar a un acuerdo, evidentemente que los acuerdos requieren varias reuniones, y también requieren algo de realismo porque efectivamente hoy día el reajuste que está arriba de la mesa es mucho más que los reajustes que se han dado años anteriores", dijo el secretario de Estado.

En esa línea, el ministro hizo un llamado a "hablar en base a argumentos y no en base a amenazas de paro, creo que ese no es el mecanismo para lograr buenos acuerdos".

En relación a la posibilidad de "congelar" el alza salarial para las autoridades, como ministros y parlamentarios, Monckeberg aseguró que esa es una definición que "debe estar radicada en la discusión parlamentaria y no es parte de la negociación con el sector publico". Pese a eso, el secretario de Estado aseguró que "no me parece que sea algo que nosotros desde ya descartemos".

Modificación a sistema de indemnizaciones

El secretario de Estado volvió a referirse a los cambios que el Gobierno está contemplando a las indemnizaciones por años de servicio. Sobre el tema, Monckeberg señaló que si bien se están analizando cambios, "no está en los planes del gobierno, terminar o reducir el actual sisema de indemnizaciones por años de servicios".

En relación a eso, el secretario de Estado precisó que "la propuesta que va a entregar la comisión técnica lo que plantea no es terminar con el sistema actual, si no que es sumar como una opción más un sistema distinto, más dirigido a todo evento y que la empresa y el trabajador decidan cuál suscribir".