Monckeberg se reúne con representantes de las PYME por salario mínimo

Se espera que el gobierno llegue el lunes al Congreso con una nueva propuesta ante el planteamiento opositor de llevar la cifra a $ 300 mil.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, se reunió ayer con los máximos representantes de las PYME del país, quienes manifestaron su apoyo a la propuesta del Ejecutivo sobre salario mínimo.

En la ocasión, el titular de la cartera manifestó su preocupación por la ausencia de estas organizaciones en la discusión sobre el tema y se comprometió a que las pymes sean protagonistas, “me voy a preocupar de que a futuro ustedes sean protagonistas de esta importante discusión, es increíble que ustedes no tenga voz en este tema”, aseguró.

En la oportunidad el gremio expresó que es necesario escuchar a los que pagan el sueldo mínimo, que en su mayoría son los pequeños y medianos empresarios.

Rafael Cumsille, presidente de la Confedech, señaló que “hay que considerar que elevarlo más allá de lo conveniente, naturalmente va a perjudicar a los jóvenes que inician su vida laboral formal por primera vez en las pequeñas y micro empresas. Nosotros sólo participamos del 15% de las ventas, no podemos contratar a jóvenes con un salario mínimo muy alto, como ya le hemos explicado al ministro y como se lo explicaremos al Parlamento, ya que necesitamos que tomen conciencia porque hay mucha informalidad en el país. El salario mínimo lo obtienen solamente personas que trabajan en la micro o pequeña empresa los primeros 6 meses de trabajo y cuando ya aprendieron prácticamente aumentan sus remuneraciones. Si usted aumenta el salario mínimo la gente va a empezar a disminuir la contratación, el tema es muy serio”, aseguró Cumsille.

Asimismo, Juan Araya, presidente de la Conapyme, señalo que “nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno, porque no tenemos caja para pagar más. No compartimos con lo que están diciendo los diputados que quieren un aumento de $ 300 mil pesos como salario mínimo, que sería un 12% de aumento en el sueldo. Las PYME sobreviven con el servicio y tienen muy pocas utilidades, entonces no estamos para eso. Espero que sigamos por buen camino”.