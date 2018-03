Monckeberg y automatización: "Lo primero que tenemos que hacer es defender a nuestros trabajadores"

Actualidad

Titular de Trabajo señaló que es clave la capacitación para enfrentar el cambio tecnológico en el mercado laboral.

"Con la misma fuerza que queremos normas que permitan hacer más compatible la vida de familia, de la mujer y del hombre con el trabajo, queremos que eso se fiscalice adecuadamente, para evitar abusos o precariedad. Esto significa trabajo a distancia desde la casa, jornadas con horarios más flexibles, trabajar tecnológicamente desde distintos lugares. Es fundamental perder ese prejuicio que hemos tenido por tanto tiempo en que, cualquier jornada que no es rígida, es precaria. Nosotros, con la misma fuerza que vamos a promover jornadas adaptables a la realidad familiar, vamos a fiscalizar para que ello no se preste para ningún tipo de precariedad o abuso", acotó.

En esa línea, Monckeberg agregó que "más allá de si las máquinas son o no reemplazo en huelga, lo primero que tenemos que hacer es defender a nuestros trabajadores, capacitarlos, para que ellos sean factores fundamentales para que las máquinas funcionen y funcionen bien, porque si sencillamente nos quedamos discutiendo si las máquinas con autonomía pueden o no seguir funcionando mientras un grupo de trabajadores están en huelga, lo que estamos haciendo es generar un daño a los trabajadores y a sus familias".

Consultado sobre esto, el titular de la cartera señaló que "lo primero es que nuestros trabajadores tengan la suficiente capacitación y conocimiento para que ninguna máquina funcione si ellos no están presentes en la supervisión y control, y eso es tremendamente importante; y creo que en eso estamos atrasados", acotó.

Tras participar y dar un breve discurso en la primera jornada del "Foro internacional "Tendencias en Reformas Laborales y Automatización", organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió a la discusión respecto de si se debe considerar o no como reemplazo en huelga el uso de tecnologías durante la paralización de los trabajadores en una firma.

