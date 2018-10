Montes: “Estamos convencidos que técnica y políticamente es un mal proyecto”

Actualidad

Senador PS ha coordinado posturas de la oposición.

- ¿En qué ánimo están los parlamentarios para enfrentar el debate que se retoma la próxima semana? Parece que los técnicos (Micco, Valdés y De Gregorio) están en una postura bastante dura.

- En primer lugar, yo comparto las críticas y dudas que han planteado Rodrigo Valdés, José De Gregorio, Alejandro Micco, Eduardo Engel, e incluso Rodrigo Vergara, el expresidente del Banco Central que criticó ciertos aspectos. Está quedando claro que desde distintos puntos de vista es un mal proyecto y lo que son para nosotros los objetivos principales como la recaudación, no está quedando; en la progresividad creemos que se beneficia a los de mayores ingresos; y debilita el combate a la elusión y evasión.

Además, hasta limita las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es un mal proyecto y todas estas observaciones tendrán que llevar a que el gobierno incluso clarifique cómo va a contribuir al crecimiento, porque no hay datos. En el ambiente parlamentario hace rato que hay una mirada muy crítica al proyecto. Aunque hay algunos aspectos que podrían ser rescatables.

- ¿Como cuáles?

- Los impuestos digitales, una cierta gradualidad en algún momento; la boleta electrónica, pero en ningún caso tiene el efecto que plantean, es mucho menor. Incluso podría llegar a concordarse una Oficina de Defensa del Contribuyente, pero son cosas bien específicas.

- Así las cosas, ¿el gobierno no la va a tener fácil en la tramitación? Porque en algún momento parecía que los parlamentarios estaban con los brazos caídos...

- No, no no... Le quiero decir que los parlamentarios hicimos cuatro seminarios, hicimos un ciclo; hemos discutido aspecto a aspecto, hemos convidado a la gente de gobierno y cada vez nos convencíamos más de que el proyecto era un mal proyecto.

Además todavía hay algunas cosas que todavía ni siquiera explican bien. Esto del informe financiero... ¿de a dónde va a recaudar US$ 1.000 millones la boleta electrónica? Hay muchas cosas que están confusas y que no nos convencen.

- ¿Podría haber una postura muy drástica de la oposición en relación con este proyecto? Porque no da la impresión de que el gobierno esté asumiendo las críticas que se le han hecho.

- Bueno, pero el gobierno tiene que ir entregando antecedentes, tiene que ir oyendo las críticas. Solamente le diría una cosa...en el gobierno de Michelle Bachelet, donde había una clara mayoría para aprobar la reforma, hubo diálogo con la oposición. Hoy día, difícilmente se puede imponer todo, cuando son minoría en el Congreso.

Entonces, lo primero es que haya argumentos para convencer que es un buen proyecto para el país. De lo que hemos leído, nosotros creemos que no cumple los objetivos básicos.Y estamos convencidos que técnica y políticamente que es un mal proyecto.

- ¿Ha conversado sobre eso con el ministro Felipe Larraín?

- Hemos conversado con ellos, hemos tratado de profundizar y tenemos antecedentes técnicos clarísimos que esto no cumple con los objetivos básicos que esperamos.