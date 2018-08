Moreno: “No podemos olvidar que el crecimiento es el principal factor de progreso”

Actualidad

Afirma que los resultados de la Casen no cambian los planes del gobierno, pero le ponen más urgencia, “porque la situación es más mala”.

Acelerar el paso en el combate para disminuir la pobreza es lo que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, saca como lección de la encuesta Casen. "Haremos un esfuerzo importante por enfrentar estas carencias para que la calidad de vida de los más pobres mejore, pero no sólo su ingreso", agrega.

- ¿Qué destacaría de las cifras que arroja la Casen?

- Lo que destacaría es que en las dos mediciones de pobreza que tenemos, primero por ingresos, continúa la mejora en la reducción de la pobreza, pero a una tasa significativamente más lenta que la que teníamos en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El porcentaje es la mitad, eso nos muestra que tenemos que volver a recobrar el impulso. Esto tiene mucho que ver con las tasas de crecimiento, con las oportunidades del mercado del trabajo y claramente lo que muestran los datos es que lo que se deteriora son los ingresos del trabajo. Eso es muy importante y una campanada de alerta de que no podemos olvidar que el crecimiento es el principal factor de progreso y eso también para los pobres.

Lo otro es respecto de la pobreza multidimensional, aquí sí que quedamos completamente al debe porque no solo es una mejora más lenta, sino que por primera vez tenemos un estancamiento. Chile ha hecho grandes avances en la lucha contra la pobreza, pero por primera vez desde que tenemos mediciones tenemos un estancamiento y esta es una medición importante, porque el país se dio esta medida más ambiciosa que no solo mira el nivel de ingresos, sino que toda la calidad de vida de la persona para determinar si es pobre o no. Mira su educación, su vivienda, el entorno en el que vive, el tipo de trabajo. Son muchos los aspectos y en eso Chile se puso una meta más exigente hace muchos años, pero nos estancamos y eso es un mal resultado.

Esto se suma a que tenemos un estancamiento en la distribución del ingreso, donde solo la renta del trabajo empeora y lo hace por la peor de las razones, que los segmentos más pobres caen como porcentaje del ingreso nacional. Es decir, los sectores más pobres son los más dañados por un mercado del trabajo más flojo y aumentan sus tasas de desempleo; y eso se estabiliza debido a que esos sectores reciben la mayor parte de los subsidios.

- ¿Cuáles son los desafíos que dejan los resultados para el país?

- Tenemos varios temas que enfrentar, lo primero es mayor crecimiento. Afortunadamente esos números se están dando pero hay que mantenerlo por un tiempo prolongado para que eso se transforme en una mejora para sus ingresos y posibilidades de trabajar. Lo segundo es tener presente que cuando el mercado del trabajo se deteriora, normalmente los perjudicados son los más pobres y eso hace que incluso una mejor distribución del ingreso, que es un objetivo que sin duda tienen todos los gobiernos, se ve amenazada y con posibilidades de deteriorarse. Lo otro es la pobreza multidimensional, aquí Chile debe mantener la aspiración de que la calidad de vida no es solo con el ingreso de un mes.

- ¿Qué cifra lo conmueve más y urge enfrentar?

- Me parece que son dos las cifras más duras. El estancamiento en la disminución de la pobreza y lo otro es que cuando uno mira la distribución del ingreso se muestre que el 20% más pobre del país en vez de estar mejorando con todas las medidas sociales que hay, esté empeorando. Eso es una mala noticia.

"La importancia de que la economía funcione bien"

-¿Los resultados de la Casen cambian los planes del gobierno en el combate a la pobreza?

- No cambian los planes, pero le ponen más urgencia, porque la situación es más mala.

También es bueno recordar cosas que se dijeron tanto durante los años anteriores y la campaña presidencial sobre la importancia de tener una economía que funcione bien, un mercado del trabajo que funcione bien, tener oportunidades y empleo para los sectores más necesitados, pero con seguridad social y acceso a salud; todo eso es importante volverlo a reiterar, porque en el tráfago de la vida a veces se olvida y no nos damos cuenta que ese es el principal motor del progreso.

- ¿Hasta qué punto la gestión del gobierno anterior influyó en los resultados de la Casen?

- Pienso que uno podría haber aspirado a tener niveles de crecimiento más altos, con eso hubiéramos tenido mejores resultados y adicionalmente a eso en la discusión que se tuvo respecto a si las medidas apuntaban o no en el sentido correcto, bueno los datos parecen apuntar a que lo que uno quita por un lado al final termina significando menos oportunidades en el mercado y con menos oportunidades, los que sufren son los más pobres.

- ¿El sistema y metodología de la Casen es el indicado o puede ser modificado?

- No hemos entrado en ese trabajo, pero es muy importante la comparabilidad a lo largo del tiempo, de hecho se han realizado modificaciones y a veces no ha sido fácil conectar las series históricas. Creo que siempre tenemos que ir incorporando factores, pero hoy no tenemos una opinión de algún cambio en particular, hoy el trabajo es extraer el máximo de conclusiones que nos ayuden a las políticas sociales.