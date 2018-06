Navarrete y reforma: “Estoy por reintegrar el sistema y reducir declaraciones juradas”

Actualidad

Socia principal de EY Chile señala que no ve “urgente” migrar hacia un régimen único para las empresas y plantea mirar el modelo de Italia y Eslovaquia para gravar la economía digital.

Macarena Navarrete es optimista de la forma en que se ha desarrollado el debate tributario. La socia principal de EY -la primera mujer en alcanzar ese cargo en nuestro país- señala que, a diferencia del proyecto del 2014, la discusión se ha logrado mantener "más a nivel sustantivo que de detalle", lo que le parece "bueno" porque el sistema tributario afecta al país en su totalidad "y debe permitirse a todos participar".

La abogada propone fórmulas para simplificar el régimen, poniendo el foco en reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes. Especial análisis hace sobre la economía digital, luego del anuncio de Hacienda la semana pasada.

- ¿Coincide con Hacienda de que lo más relevante es la modernización del sistema, por sobre las tasas corporativas?

- Ambas cosas son importantes. Entender el sistema tributario y poder prever cuánto debe pagarse es muy importante para todos los agentes económicos. El sistema debe ser fácilmente entendible y predecible.

A nivel de pequeño contribuyente el costo del cumplimiento tributario puede ser muy relevante. Posteriormente, el costo de lidiar con problemas con el SII (declaraciones no aceptadas, fiscalizaciones, citaciones) es relevante también. Hay que tener presente que el costo de cumplimiento, fiscalización y controversia es regresivo: proporcionalmente es mucho más significativo para contribuyentes pequeños.

La baja de tasas también puede ser relevante para el fomento de la actividad económica. Sin embargo, el problema es más bien si podemos permitirnos una rebaja de tasas en este momento considerando el déficit fiscal y las necesidades urgentes que el país tiene en varios frentes.

- ¿Dos puntos de menor impuesto a las empresas hacen alguna diferencia en términos de competitividad?

- Todo hace diferencia. Los países compiten en muchos frentes y las evaluaciones sobre los costos tributarios son una de ellas. Entonces, sí son relevantes dos puntos más o menos.

Así y todo, como país debemos tener presentes que otras cosas son también relevantes. Por ejemplo, en materia de grandes inversiones sería mucho más impactante hoy dar certeza jurídica de institucionalidad medio ambiental.

Todo lo anterior también hay que sopesarlo a la luz de que Chile ofrece cosas que otros países no. No sólo en términos de recursos naturales, sino también de estabilidad política, seguridad pública, etc.

- ¿Cuáles cree que son los temas más urgentes de simplificar?

- La información que los contribuyentes deben dar a la autoridad debe ser menos y ser racional considerando los plazos de los negocios reales. No se puede pedir una cantidad grande de información en fechas en que muchas empresas en realidad no tienen siquiera cerrado el balance.

- ¿Es indispensable eliminar la dualidad entre integración parcial y renta atribuida?

- No me parece indispensable ir a un sistema único de tributación de empresas.Es importante tener un sistema integrado o semi integrado que fomente la reinversión de utilidades al interior de las empresas. Sin embargo, no veo como una cosa negativa tener un sistema atribuido que, a cambio de una tasa reducida corporativa, los socios estén dispuestos a adelantar su tributación personal.

Por otra parte, a nivel de Pyme el sistema de renta simplificada (14 ter) no está disponible para todas y poder darles acceso a un sistema con dos puntos menos de impuesto corporativo puede ser un oxígeno importante.

- ¿Cuál sería su fórmula para simplificar el sistema?

-Yo estoy por reintegrar, reducir declaraciones juradas y establecer plazos más realistas.

- ¿Cuán urgente es aclarar la norma antielusión?

-Las normas generales antiselusivas tienen por objetivo contener espacios de elusión no previstos por el legislador. Como tal, no pretendo que se transforme en un catálogo legal de casos. Sin embargo, creo que hay principios muy importantes que robustecer y asuntos que aclarar.

El sentido de la norma es que el contribuyente no haga cosas sin sentido económico sólo por ahorrar impuestos. Sin embargo, una vez que un contribuyente decide hacer algo por ser económicamente razonable, puede legítimamente optar por hacerlo del modo que más racional sea desde el punto de vista tributario (economía de la opción). Esto debe quedar claro, si no nadie está a salvo a menos que busque pagar más.

Economía digital: el desafío

- ¿Cuáles son las principales complicaciones para diseñar el impuesto a la economía digital?

- Los sistemas tributarios en general se basan en cobrarles impuestos a los residentes, ya sea porque ellos pagan sus impuestos o porque ellos retienen los impuestos de los no residentes. También se basan en poner la carga de la recaudación en pocas personas más institucionalizadas, por ejemplo el empleador que declara por sus empleados.

Acá el problema es que los no residentes pagadores de los servicios (los usuarios de Uber, Netflix, Airbnb, etc) son innumerables, difíciles de identificar y controlar y habituados a un sistema en que los impuestos les son retenidos sin que ellos tengan que intervenir, por lo que no tienen conciencia de que deben pagar impuestos por los pagos que hacen a esas plataformas. Las plataformas están representadas por empresas que a veces no tienen presencia en Chile, por lo cual someterlas a fiscalización nacional no es cosa sencilla.

- ¿Cómo diseñaría usted el impuesto?

- Me gusta el sistema que tiene Eslovaquia, que mejorado y ampliado es en esencia el que entra en vigencia en Italia en 2019. Este es un sistema de establecimiento permanente digital. Básicamente se establece que es residente y que tributa como tal una entidad que, sin tener presencia física, tiene presencia económica continua y significativa. Así las cosas, las responsabilidades recaen sobre la empresa (Uber, Netflix, Airbnb, etc.) y no sobre sus usuarios o empleados. La ventaja es que hay un sólo responsable a quien fiscalizar. La complejidad es perseguir a ese contribuyente sin presencia en Chile.