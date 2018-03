Nicolás Monckeberg: “Esperamos, si todo sale bien, durante este año tener una reforma previsional aprobada”

Actualidad

Nuevo ministro del Trabajo recalcó que otro foco de la gestión será la creación de empleos en el sector privado.

“Para mi esto es una emoción tremenda, hoy me levanté para venir a Valparaíso como lo hice durante los últimos 16 años, pero esta vez no venía como diputado, sino que venía a asumir como ministro del Trabajo, lo que para mi es un honor”. Esas fueron las primeras palabras del ex diputado Nicolás Monckeberg, tras ser nombrado oficialmente como el nuevo Ministro del Trabajo y Previsión Social.

El secretario de Estado recalcó que durante el primer año de esta nueva administración el foco en la cartera de Trabajo será la reactivación del empleo en el sector privado y la tramitación de un proyecto de ley que mejore las pensiones.

“Lo primero es reactivar el empleo en Chile. Lamentablemente hoy día no se está creando empleo en el sector privado. La primera misión del Presidente es hacer todos los cambios, recuperar todas las confianzas para que volvamos a crear empleos de calidad, para las mujeres, jóvenes y no más empleo por cuenta propia que tiene el problema de que no hay cotizaciones ni estabilidad”, dijo la autoridad.

Respecto a la segunda gran tarea, Monckeberg precisó que “nosotros desde ya vamos a comenzar a construir un acuerdo en torno a las pensiones”. En esa línea, el secretario de Estado señaló que aprovechará todas las instancias para formar acuerdo con parlamentarios “de Gobierno y Oposición porque sabemos que la reforma previsional no se hace con imposición, sino que se hace con acuerdo y con diálogo. Eso eso es lo que vamos a hacer y esperamos, si todo sale bien, durante este año tener una reforma previsional aprobada”.

En relación al contenido del proyecto, que ingresará a trámite durante el primer semestre de este año, el ministro del Trabajo detalló que “nuestro objetivo apunta a aumentar la competencia en el mercado y de introducir nuevos actores, para que mejore la calidad del servicio, la rentabilidad de los fondos y tengamos mejores precios en la industria”.

En esa línea, el nuevo ministro agregó que “lo que nos interesa es subirle las pensiones a los chilenos de clase media, a las mujeres y a las familias más vulnerables. Hoy tenemos 600 mil chilenos que viven con una pensión de $120 mil mensuales, eso no puede ser. Necesitamos una reforma previsional que le de mucha más competencia al sistema de AFP, no puede ser que la competencia hoy día sea cada vez menor, vamos hacer reformas estructurales al sistema precisamente para mejorarlo, para que mejore el servicio”, precisó.