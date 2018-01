Nueva Mayoría apunta a la unidad del progresismo para instalarse en la mesa de la Cámara Baja

Actualidad

Los presidentes de partido admitieron que no cuentan con una estructura definida, pero que hay que tender puentes desde el Frente Amplio a la DC.

No tienen estructura definida ni la receta para avanzar en la rearticulación del bloque, que a partir de marzo próximo se convertirá en oposición. Sin embargo, los presidentes de la Nueva Mayoría coincidieron en que deben actuar en conjunto, que esa unidad no puede ser excluyente, por lo que hay que acercarse al Frente Amplio (FA), y que una primera demostración de dicha actuación coordinada podría ser la conformación de la mesa de la Cámara de Diputados y las respectivas comisiones legislativas.

El tema fue parte del análisis que realizaron ayer los timoneles partidarios, en el primer encuentro que sostuvieron con el comité político de La Moneda, a dos semanas de la derrota presidencial en el balotaje.

En la ocasión, si bien no hubo mucho espacio para hacer una reflexión sobre las razones del fracaso electoral -además que cada partido realizará su propio análisis durante el mes de enero-, los líderes del conglomerado concordaron que como bloque de oposición no sobra nadie y que la unidad es importante para defender el legado del gobierno y proyectarse para los próximos desafíos electorales.

“Estamos todos conscientes que hay que buscar una fórmula para actuar unidos. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos bien todavía, no estamos hablando de algo estructurado, de un bloque, pero de alguna manera actuar como oposición para defender lo alcanzado y para proyectarnos hacia el futuro”, explicó el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, enfatizando en que hay que llegar a un acercamiento con el FA.

“Cuando hablamos de unidad amplia, no estamos planteando establecer un bloque con el Frente Amplio, pero en cuestiones puntuales sí podemos avanzar, por ejemplo podemos ponernos de acuerdo en cuanto a la conformación de la mesa de la Cámara, las comisiones (...) tal vez esa sea la primera prueba”.

En esa línea, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, dijo que “la oposición debe ser lo más coordinada posible, hablar a esta altura de una estructura orgánica, concordamos que no es posible, que tenemos un desafío de unidad de todos los partidos que estamos en la oposición, desde la DC al FA, pero que ésta se va a ir dando cumpliendo metas sucesivas, la primera es la conformación de lo que son las Cámaras y las comisiones para lo cual hay voluntad de conversar”.

El presidente del PR, Ernesto Velasco, subrayó que “tenemos que constituir una oposición inteligente, diversa, que más que preocuparnos de las estructuras, tenemos que poner el acento en la constitución de la mesa de la Cámara y las comisiones”.

El timonel del PS, el senador electo Álvaro Elizalde, agregó que su tienda es “partidaria de proyectar la coalición e iniciar un proceso de convergencia y diálogo con todos los actores del progresismo (...) sin exclusiones y establecer puentes y espacios de convergencia que nos permita trabajar unidos”.

La timonel (s) de la DC, Miryam Verdugo, en tanto, recordó que el partido está en un proceso interno.

Gobierno elude mea culpa de derrota electoral y pone foco en agenda legislativa

Ayer era la primera cita del comité político de La Moneda con los presidentes de partido de la Nueva Mayoría tras la derrota presidencial en segunda vuelta. Pero contrario a lo que se pudo esperar, en la ocasión no hubo ningún tipo de mea culpa por el mal resultado y el foco estuvo más bien puesto en lo que será la agenda legislativa del gobierno en enero, que estará centrada en educación. Así lo confirmó la ministra vocera de Palacio, Paula Narváez, quien precisó que en el encuentro se hizo "un análisis más bien general del resultado de estas elecciones", y que "nadie hizo autocríticas específicas".

En esa línea, adelantó que "ya vendrá ese momento, los partidos políticos tendrán sus instancias partidarias para aquello. El gobierno, como lo ha dicho la propia presidenta Bachelet, no tiene ningún problema en realizar una autocrítica, el tema es la oportunidad para hacerla. Nosotros como gobierno en este minuto, estamos concentrados en nuestro trabajo, en llevar adelante, hasta el último día, todo lo comprometido para el país".

A su turno, y sobre el foco de la agenda del gobierno en el Congreso en el acotado tiempo que queda, el titular de la Segpres, Gabriel de la Fuente, destacó que la prioridad la tendrán los proyectos vinculados con la reforma educacional, es decir, la iniciativa sobre una nueva regulación para las universidades estatales y aquel que establece la regulación para la educación superior y donde se consagra legalmente la gratuidad universal.

Sin perjuicio de lo anterior, agregó el ministro, el gobierno aspira a "poder, por lo menos, terminar un trámite (legislativo) de los proyectos vinculados a pensiones".

Esto es la iniciativa que crea el consejo de ahorro colectivo y el que sube en un 5% la cotización individual. "Son proyectos de tal envergadura, de tal complejidad que es imposible que lo logremos terminar de tramitar durante este mes, pero creemos que si los terminamos de tramitar por lo menos en la Cámara de Diputados, los habremos dejado suficientemente avanzados", puntualizó.

Critican a ministro Rodríguez por ley de Pesca

Tras participar de la cita del comité político de La Moneda con los titulares de la Nueva Mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Fidel Espinoza criticó duramente al ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, acusándolo de "tozudo y obtuso" por no impulsar las modificaciones a la polémica Ley de Pesca comprometidas por la misma mandataria. "Es impresentable que nuestro gobierno, por un ministro que no quiere como (Jorge) Rodríguez Grossi, que no sé por qué ha tenido una actitud tan tozuda, no quiere poner en discusión" los cambios que se han demandado a la también llamada "ley Longueira".

El parlamentario recordó que para cambiar la ley, se iba a esperar un informe de la FAO, que ya está y plantea la necesidad de hacer modificaciones.

Por lo mismo, advirtió Espinoza, aludiendo al titular de Economía, "este ministro de forma obtusa va a dejar mal al gobierno con los pescadores de Chile, si no hay en enero un trámite legislativo en esta materia", elaborada durante la pasada administración de Piñera "bajo la base del cohecho y la corrupción, hoy investigados por la Justicia", sentenció el legislador.