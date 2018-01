Nueva Mayoría inicia la búsqueda de la fórmula para reestructurarse como oposición

Actualidad

Acordaron respetar los tiempos y procesos en que se encuentra cada tienda, sumar al Frente Amplio en la negociación por las mesas del Congreso y definir los mínimos comunes para actuar conjuntamente.

El anfitrión del encuentro, presidente del PS y senador electo, Álvaro Elizalde, concluyó que “el proceso de reconstrucción social y política por los cambios no es un proceso que tenga resultados inmediatos, exige mucho diálogo, conversación, superación de prejuicios y sobre todo voluntad de ponernos de acuerdo” y que en ese afán “vamos a respetar decisiones de cada uno, lo que no obsta dar una señal potente de la unidad que necesita el progresismo”.

En esa línea el presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco admitió que “las coaliciones no se constituyen para ser oposición. Cada partido tiene que recuperar su identidad, tendrá que hacer su autocrítica, su propio proceso interno, el punto en común son mínimos comunes de coordinación en lo que es una agenda legislativa -una vez que la defina Piñera- y hacer una oposición constructiva pero desde el Parlamento”.

Y junto con revelar que la DC les pidió paciencia, a la espera de lo que defina su Junta, “seguimos trabajando juntos a pesar de todas las cosas y vamos a terminar juntos este gobierno (…) Por lo tanto está comprobado que podemos trabajar juntos y no veo por qué no podemos trabajar para delante”.

