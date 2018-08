Nuevo capítulo a la polémica: Ciro Colombara asume defensa de subcontralora Dorothy Pérez

Actualidad

La exsubcontralora, Dorothy Pérez, ya cuenta con equipo para su defensa frente a la destitución del cargo que fue objeto por parte del contralor general de la República, Jorge Bermúdez y se trata de los abogados Ciro Colombara y Aldo Diaz, del Estudio Rivadeneira Colombara Zagers.

Diario Financiero logró contactarse con los abogados quienes manifestaron mediante una declaración escrita que "efectivamente hemos asumido la representación de la Subcontralora Señora Dorothy Pérez y estamos analizando detenidamente los actos ilegales que ha estado y continúa desarrollando el Contralor Señor Jorge Bermúdez. Dado lo delicado del tema, por ahora no haremos más declaraciones".

Sin embargo, todo indica que van a recurrir de apelación o recurso de amparo ante la Corte Suprema, para impugnar la resolución de Bermúdez y revertir la salida del cargo argumentando que no puede ser removida debido a que cuenta con rango de inamovilidad al igual que los jueces de los tribunales superiores.

Esa pugna judicial podría extenderse por meses y poner en una situación compleja a la contraloría que debe justamente abocarse a fiscalizar y revelar situaciones de faltas a la probidad más que estar enfrentada por un conflicto interno.

La subcontralora le comunicó al contralor en un mail durante la presente semana que no renunciará a su cargo señalando que "no resulta legalmente procedente su requerimiento" y afirmó que "jamás he incurrido ni se me ha imputado ninguna irregularidad que amerite que Ud. Me aplique sin forma de juicio y ajeno a todo procedimiento legalmente tramitado, una sanción como la remoción de mi cargo".

Bermúdez informó esta mañana que ya nombró a un subcontralor subrogante y que la institución funciona en forma normal. El cargo de Pérez será asumido en forma interina por Osvaldo Vargas, quien hasta ayer ejercía como jefe de la división de infraestructura de la Contraloría.

El conflicto

"Es parte de nuestra esencia el mantener y reflejar un estándar ético que sea un ejemplo para el resto del Servicio Público"; así termina la carta enviada anoche por el contralor Jorge Bermúdez, a todos los funcionarios de la entidad fiscalizadora en donde comunica que ha decidido declarar "vacante" el cargo que ejerce la subcontralora, Dorothy Pérez, debido a la pérdida de confianza.

De esta forma la pugna desatada en el ente contralor entre las dos máximas autoridades encargadas de la fiscalización de los órganos del Estado entre en una fase de mayor tensión debido a la negativa de Pérez de abandonar el puesto al que llegó justamente nombrada por el propio Bermúdez, pero que luego de diversos desencuentros terminó enfrentándolos de manera irreconciliable.

Bermúdez le solicitó el pasado lunes la renuncia a Pérez, quien debería la próxima semana concurrir a declarar en calidad de testigo en la causa que sigue el Ministerio Público por el fraude en Carabineros, debido a que ella fue jefa de auditoria en el ente fiscalizador en el periodo en que se investiga la malversación en la policía uniformada.