Nuevo vuelco en Operación Huracán: revocan sobreseimiento de comuneros

En el ámbito político parlamentarios del PC anunciaron creación de una comisión investigadora.

Un nuevo vuelco en el caso de la llamada Operación Huracán se registró ayer martes, luego que la Segunda Sala de la Corte Apelaciones de Temuco acogiera el recurso presentado por el gobierno y el Ministerio Público y revocara el fallo que sobreseyó a ocho comuneros mapuches imputados por asociación ilícita terrorista e incendio.

“Se revoca la resolución apelada, (...) dictada por el juez de garantía don Federico Gutiérrez Salazar, que accedió a la petición de las defensas, y en su lugar se decreta que se rechaza, por ahora, el sobreseimiento definitivo solicitado”, comunicó el tribunal de alzada, tras una extensa audiencia.

Así, el tribunal estimó que sobreseer a los imputados “impide que en el futuro -y ante la existencia de nuevos antecedentes- se decrete la reapertura de la investigación”.

Dado lo anterior, se validó la decisión del Ministerio Público de “no perseverar” en la indagatoria, es decir, que se “deja sin efecto la formalización de la investigación y da lugar a que el juez competente revoque las medidas cautelares que se hubieren decretado en su contra”.

Asimismo, se establece que “la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido sin perjuicio de la posibilidad de que en cualquier momento puede solicitar nuevamente el sobreseimiento definitivo si es que aparecen nuevos antecedentes, no pudiendo ser utilizado el sobreseimiento como un medio de compensación, reparación o castigo frente a una prueba dubitada de ilícito e incluso frente a la ilícita, motivo por el que se rechazará el sobreseimiento definitivo”.

El fiscal nacional, Jorge Abbott destacó el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, subrayando que “se ha dado la razón a las alegaciones tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior, en el sentido que no procedía sobreseer definitivamente la investigación, puesto que no se daba ninguna de las hipótesis que la ley establece para determinar el sobreseimiento definitivo, y en consecuencia la causa ha quedado con no perseverar y eventualmente podría reabrirse si es que existen antecedentes nuevos que se aporten a la investigación”

Comisión investigadora

En una arista más política del caso, la machi Francisca Linconao se reunió ayer en Santiago con parlamentarios y dirigentes del Partido Comunista (PC), quienes acusaron un “trato vejatorio” de parte del Estado, los fiscales y la policía para con la autoridad ancestral y la causa mapuche.

El diputado Lautaro Carmona anunció que solicitarán una comisión investigadora en la Cámara Baja que “sea capaz de llegar a las últimas consecuencias en precisar responsabilidades para que sobre la base de hechos reales y de sanciones (...),nunca más un aparato de Estado se proponga y crea que es posible usar esa fuerza contra una parte del pueblo mapuche”.