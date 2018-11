Número de empresas en el país alcanza peak histórico y las grandes explican 86% de las ventas

Actualidad

Compañías de mayor tamaño equivalen a solo el 1% del total. Por primera vez se aborda la variable de género: la renta total informada por las mujeres es la mitad de los hombres.

El ejercicio 2017 fue magro para la economía chilena. El Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 1,5%, ubicándose cerca de los peores desempeños desde la crisis de 2009.

Sin embargo, aquello no fue un impedimento para el crecimiento del número de empresas que informaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Un balance de la Operación Renta 2018 realizado por el organismo da cuenta que en el año comercial 2017 alcanzaron un máximo histórico en el país al ascender a 1,2 millones. Esto representa un incremento de 9,8% respecto al año comercial 2016 (Operación Renta 2017).

Asimismo, es el quinto ejercicio tributario en el que el número de personas jurídicas supera el millón (ver gráfico).

Adicionalmente, las compañías del país reportaron ventas durante el último año tributario por 22.580 millones de UF, equivalentes a US$ 891.000 millones. Esto es más de tres veces el PIB total de Chile.

Los ingresos corporativos por esta vía mostraron un avance de 2,6% respecto al ejercicio comercial 2016.

En el desglose, y tal como se podría intuir, la mayoría de las compañías en el país están en el segmento micro (o sea, que venden hasta 2.400 UF al año), con más de 724 mil (59% del total), seguido de las 257 mil entidades que no informaron ventas en el período y las 194 mil pequeñas (que venden entre 2.400 y 25.000 UF por año) y que representan el 15,9% del total.

Las grandes empresas ascendieron a apenas 13 mil, equivalentes a 1,1% del universo que informó al SII. Dichas entidades registran ventas por año entre 100.000 y 1 millón de UF por ejercicio.

Pese a ser menos, representaron el 86% de las ventas durante el último año, equivalentes a 19.000 millones de UF (US$ 766.000 millones).

También relevante, este segmento registra 4,4 millones de trabajadores de un toral de 9,1 millones.

Mujeres en desventaja

Una de las novedades de las cifras informadas por el servicio es que por primera vez se abordan desde la perspectiva del género.

Así, de manera inédita la información revela el número de mujeres y hombres que tienen asociados los RUT de las compañías. Del total, 264 mil pertenecen a mujeres y 381 mil a hombres, mientras que la diferencia -570 mil- tienen a otras empresas asociadas a su RUT.

Esto implica una leve mejora respecto a las 248 mil compañías que tenían como titular a una mujer en 2016 y los 359 mil a un hombre.

Adicionalmente, las compañías informaron el desglose total de la renta neta pagada a sus trabajadores, cifras que dan cuenta de las brechas en materia salarial entre géneros.

Las empresas informaron una renta neta total de 1.893 millones de UF el año pasado (equivalente a US$ 74.000 millones), de los cuales 1.247 millones de UF (US$ 49.000 millones) se pagaron a hombres y apenas 640 millones de UF (US$ 25.000 millones ) a mujeres.

En términos de empleo, las compañías reportaron al SII 9,1 millones de trabajadores dependientes desempeñándose en sus filas, de los cuales 5,6 millones son hombres y 3,4 millones mujeres. Esto implica una participación de 62% y 38%, respectivamente.

Desde el SII señalaron que desagregar los datos a nivel de género es un factor “relevante, por ejemplo, para la identificación de brechas que puedan existir en el área social, política, económica y cultural y, a partir de esta información, generar políticas públicas que puedan contribuir a disminuir dichas brechas”.

“Del mismo modo, también nos permite ir monitoreando los avances que puedan ir registrándose en el país”, enfatizaron.