Oposición cierra filas en contra del proyecto de “admisión justa” y anuncia rechazo a idea de legislar

Incluso la Democracia Cristiana adelantó que no apoyará al Ejecutivo en esta iniciativa porque “debilita el derecho constitucional de las familias a elegir establecimiento” educacional.

El mismo día en que el presidente de la República, Sebastián Piñera, debió autocorregirse a raíz de haber calificado a la educación como una "industria" en el marco de la defensa del proyecto de ley sobre "Admisión Justa", la oposición no parece dispuesta a aprobar ni siquiera la idea de legislar de la iniciativa, por lo que su tramitación, a estas alturas, parece inviable.

De hecho, incluso la bancada de la Democracia Cristiana (DC) en la Cámara Baja, la más abierta a apoyar proyectos de la administración Piñera, anunció hoy que no está disponible para apoyar la polémica iniciativa.

"El diputado Mario Venegas, integrante de la comisión de Educación, nos ha planteado la posibilidad de rechazar la idea de legislar de este proyecto del gobierno que pretende aumentar de un 30% , que es lo actual, a un 100% de selección en base al mérito académico", explicó el jefe de la bancada falangista, diputado Matías Walker.

El parlamentario fue enfático en advertir que "vamos a rechazar la idea de legislar, porque no compartimos los fundamentos de este proyecto. La posibilidad de discriminar a niños de 11 años en base a las notas nos parece una crueldad, porque es reproducir las desigualdades que vienen de la cuna", insistiendo en que "como nosotros no compartimos los fundamentos de este proyecto, vamos a rechazar la idea de legislar; queremos que las familias elijan el colegio de sus hijos, no que la industria los seleccione en un cien por ciento por sus notas".

El argumento esgrimido por el diputado Venegas para proponer a su bancada rechazar la idea de legislar es que "el proyecto lo que hace es debilitar sustantivamente el derecho constitucional de las familias a elegir el establecimiento donde quieren que estudien sus hijos; y retrotrae a una situación anterior a la Ley de Inclusión, que es el establecimiento el que elige a los alumnos y eso nos parece que es una retroexcavadora respecto de lo ya aprobado".

Desde la bancada del PPD anunciaron una postura similar. "Como bancada vamos a votar en contra de la idea de legislar este proyecto, porque es una contrarreforma que apunta al corazón de la propuesta de la reforma de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con los mecanismos de ingreso a los colegios de los niños y los jóvenes"; adelantó el jefe de la bancada, Ricardo Celis.

Y apuntando al oficialismo, agregó que "el gobierno y la derecha dicen querer privilegiar el mérito. Pero el mérito tiene muchos flecos y nosotros creemos que privilegiar el azar para ingresar a un establecimiento es el mecanismo que corresponde, de manera que los mejores estudiantes, por azar, estén en un colegio y empujen y tiren para arriba a aquellos que están en desventaja".