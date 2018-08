Oposición prepara equipo de técnicos para apoyar el debate tributario

Actualidad

Integrantes de las comisiones de Hacienda del Congreso han conversado con economistas y abogados para integrarlos a las asesorías del bloque opositor.

Ya con el proyecto de ley en las manos de los parlamentarios y tras las diversas presentaciones del Ejecutivo durante la semana pasada, la reforma tributaria está siendo analizada por la oposición para armar su línea de defensa, una coordinación que pretende convocar a todos los representantes del bloque opositor en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras y contar con la asesoría de economistas y abogados simpatizantes del bloque.

De cara a esta carrera por coordinar al sector, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), se ha encargado de entablar conversaciones para contar con las asesorías de la economista Andrea Repetto, quien ya ha criticado la promesa de que los cambios serán neutros en su recaudación.

Senadores de la oposición también comentan que la dupla que se formó en Hacienda durante el gobierno anterior con el exministro Rodrigo Valdés y el exsubsecretario Alejandro Micco tendrán un rol importante en el asesoramiento.

El presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara, el diputado demócrata cristiano Pablo Lorenizini, señala que desde el falangismo esperan contar con la colaboración del economista Ricardo Ffrench-Davis.

Otros nombres que han aparecido en la lista apuntan a los abogados tributaristas Francisco Saffie y Sergio Henríquez (excoordinador de Política Tributaria de Hacienda en el gobierno pasado).

El PPD también inició sus propias conversaciones, donde la semana pasada convocó a una mesa técnica que contó con la asistencia del senador Ricardo Lagos Weber, miembro de la comisión de Hacienda del Senado, el exjefe de las cuentas fiscales, Nicolás Eyzaguirre; el exministro de Economía, Álvaro García y la exsubsecretaria Natalia Piergentili.

Los puntos de concordia

Aunque los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría avizoran un debate extenso y complicado, los legisladores no desestiman en valorar ciertos puntos de la iniciativa llamada por el gobierno como modernización tributaria.

El senador Lagos Weber ve favorable que se haya incluido el tema de impuestos a la economía digital, punto que calificó de “una tremenda buena medida”.

Lo mismo ocurre con la depreciación acelerada para las pequeñas y medianas empresas.

Mientras que el diputado Lorenzini rescata del proyecto la figura del Defensor del Contribuyente, lo que a su juicio ayudará a “la PYME, que tiene que pelear con el Servicio de Impuestos Internos y no conoce el tema, y no va a contratar asesores porque no tiene recursos”.

Aunque el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y miembro de la comisión de Hacienda tilda de “regresiva” la propuesta presentada por Hacienda, afirma que “puede haber cosas positivas de manera aislada”.

Así, agrega que “si se presentara la iniciativa de boleta electrónica como un ámbito solo o el impuesto a las plataformas digitales, como cosas en sí mismas, sería súper interesante para poder debatirlas, y ojalá aprobarlas, mejorarlas y modificarlas”.

Pese a ello, reafirma que “la idea final es de legislar un paquete”.