Oposición realiza acto de desagravio por promulgación de la Ley de Educación Superior

Actualidad

Los parlamentarios que participaron acusaron al presidente Sebastián Piñera de actuar con mezquindad al intentar “invisibilizar” la reforma.

El pasado martes 29, muy discretamente y sin un acto público de promulgación, como se hace tradicionalmente, el Diario Oficial publicó la Ley de Educación Superior, provocando una fuerte molestia en la oposición, donde algunos de sus representantes atribuyeron este gesto del Ejecutivo al hecho de que es una de las reformas emblemáticas de la segunda administración de Michelle Bachelet y, tal vez, el legado de la misma.

De ahí que un grupo de parlamentarios decidiera realizar un acto para que esta fecha no pase inadvertida, lo que –además– se enmarca en el llamado de Bachelet a defender lo realizado durante su gobierno.

Una de las que explicitó su molestia fue la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi (PPD), quien sostuvo que “no me extraña que no hicieran nada respecto de su promulgación. La actitud que tomaron es coherente con sus ideas, ya que esta ley va a exigir calidad, excelencia académica y que el negocio finalmente se termine y eso a nosotros, como al resto del país, verdaderamente nos alegra”, declaró.

Girardi atribuyó lo ocurrido a que “claramente a un gobierno que representa a aquellos que forman parte de las instituciones de educación superior como controladores no le es cómodo”.

En la ceremonia realizada en la Cámara de Diputados, en el Congreso en Valparaíso, y en la que se firmó el texto de ley respectivo, participaron representantes de las bancadas de la DC, PPD-PRO, PC, PR y PS; oportunidad en que los diputados calificaron de “mezquina” la actitud del gobierno de Sebastián Piñera al pretender “invisibilizar una reforma que consagra la gratuidad y que beneficia a miles de familias chilenas”.

En esta línea el diputado falangista Mario Venegas fue directo al grano, asegurando que “hoy hacemos justicia y nos reunimos para realizar esta simbólica ceremonia para decirle al país lo que el gobierno, en una actitud mezquina pretendió invisibilizar, ocultando la plena vigencia de una ley que forma parte de la reforma a la educación impulsada por la ex presidenta Bachelet”.

Y añadió que la recientemente promulgada es “una ley que permitirá que miles de jóvenes puedan estudiar, aliviando el calvario que vivían innumerables familias”, advirtiendo que “si al ministro Varela no le gusta esta ley y no está de acuerdo, eso no explica la pequeñez de no haberla promulgado”.

Con un discurso similar, el jefe de la bancada socialista, Manuel Monsalve, lamentó que “el Presidente de Piñera y el Ministro de Educación rompan con una tradición republicana”, aludiendo a la no realización de un acto en la casa de gobierno, ya que “estamos hablando de un proyecto que es la principal reforma al sistema de educación chileno durante los últimos 40 años. Y lo que corresponde es que esto sea promulgado en la Moneda y esto no ocurrió, porque simplemente el Presidente Piñera no está de acuerdo con consagrar la gratuidad de educación superior de manera permanente a más de 360 mil jóvenes que estudian de manera gratuita”.

Acto seguido agregó que “no solo hablamos de gratuidad, sino que además se regulan los aranceles de las instituciones de la educación superior, para que no se les cobre de más a las familias chilenas”.