Oposición sube tono de críticas a reforma tributaria y advierte que "no hay deseos de avanzar"

Actualidad

Primera reunión de coordinación convocó a todos los partidos que integran a la oposición.

Aunque se advertía que el ambiente para legislar el proyecto de reforma tributaria sería complejo, recién ayer se comenzaron a establecer con claridad los primeros puntos que enfrentarán al oficialismo y la oposición en el debate legislativo.

Ayer, el bloque opositor reunió en el exCongreso a sus representantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, exministros y subsecretarios, presidentes de partidos y representantes de distintos sectores de la economía con tal de marcar posición respecto a la modernización tributaria.

“Esto no va a ser fácil”, comentó el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini (DC), para acotar que al interior de la reunión “el ambiente en general es que no hay deseos de avanzar una reforma tributaria tal como está”.

A tal punto llegó el debate al interior del Salón de los Presidentes, que se tanteó la medida de rechazar la idea de legislar en primera instancia, acción que fue desestimada por algunos parlamentarios en pos de discutir el documento en Sala.

Por su parte, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), comentó que el proyecto presentado por el Ejecutivo es de carácter “estructural” y “regresivo”.

Consultado respecto a cuáles serán las piedras de tope en la discusión, el legislador socialista comentó que existen dos temas que han visto desde la oposición: la integración plena y condiciones desfavorables para las PYME.

Crítico documento

Letelier entregó una minuta en el que detallaba que “a la fecha casi 900 mil PYME ya están en un sistema totalmente integrado” y que por lo tanto “no es una medida que beneficie a las PYME, sino a las mil empresas más grandes de Chile que se encuentran en el sistema semi integrado y de las cuales deriva el 80% de la recaudación”.

El texto elaborado por la oposición también critica que “el gobierno destaca que las PYME quedan con una tasa rebajada de impuesto de 25%, pero actualmente la tasa de impuesto de las casi 900 mil PYME es de 25%”, por lo que señalan que “no hay un beneficio nuevo”.

Asimismo, señala que la reforma obliga a las pequeñas y medianas empresas a llevar contabilidad completa, lo que califican de “retroceso”, debido a que se “aumentan los costos administrativos” para esta industria, ya que -dice- pasa de ser un régimen simplificado sobre flujo de caja, a uno que establececomo “novedad” que los socios tengan la opción de tributar directamente y que la empresa quede exenta de impuestos.

El senador Letelier argumentó que es una “falacia” que la reforma sea tildada por el Ejecutivo de ser pro PYME y que para estas “es más conveniente acogerse al 14 ter, que llevar contabilidad efectiva como lo están proponiendo”.

El diputado Lorenzini concluyó que hay diversos temas que no son acogidos por la iniciativa de modernización tributaria, por lo que “queremos conversar antes con el gobierno” y que ante el cuestionamiento de si es blanco o negro, el falangista advirtió que “es negro”.

Rojas llamó al gobierno a que se les incluya en el diálogo sobre el proyecto.

Conupia cuestiona puntos del proyecto

Mientras el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificaba ayer la modernización tributaria como "el proyecto que hace mayor foco en las mipymes de la historia tributaria del país", desde la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia) más bien se esuchaban reparos.

"Categóricamente, no es Pro PYME", sostuvo ayer el presidente de esta instancia, Roberto Rojas, quien asistió al encuentro que convocó la oposición para analizar el tema.

Según el dirigente, el "corazón" de la iniciativa -que es la integración- "favorece al 80% de los mil dueños de empresas más grandes de este país".

Aún más, sostuvo que el 14 ter de la reforma anterior ya consagraba la depreciación instantánea, "por lo tanto aquí se entregan titulares, pero no se va a la letra chica".

A su vez, Rojas criticó que "han sido interlocutores con el ministerio de Hacienda y Economía solamente algunas organizaciones PYME que no son representativas". Desde la confederación, "no se nos invita a conversar".

Por ejemplo, mencionó el desayuno al que convocó el Presidente con representantes de la industria.

Así, hicieron un llamado a que se "integre a la mayoría de los gremios a la discusión, a los que representamos a la convergencia nacional de gremios PYME", ya que si se avanza "con un espíritu propositivo, las cosas pueden salir mejor" y "que no sigan entregando titulares".