Oposición y oficialismo activan ajuste de piezas para encarar debate tributario

Gobierno desplegó capacitaciones a sus parlamentarios y la ex NM y el FA se han alineado a través de las comisiones de Hacienda.

Este miércoles está previsto que se presente el proyecto de modernización tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara, hito legislativo que ha desplegado tanto a las fuerzas de la oposición como el oficialismo para ordenar sus piezas en un juego de ajedrez que promete extenderse hasta el próximo año.

Los legisladores de las comisiones de Hacienda de la oposición han tomado la batuta en sus propios partidos, y a través de ellos el bloque ha coordinado una serie de reuniones con distintos actores económicos militantes o simpatizantes de la exNueva Mayoría y el Frente Amplio.

La Democracia Cristiana ha sido asesorada por el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, el economista, Ricardo Ffrench-Davis, y el exministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi.

Por su parte, el PPD, ha solicitado la cooperación de los exministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés.

Mientras que desde el Partido Socialista han sido respaldados por el extesorero General de la República, Hernán Frigolett, y el exministro de Energía, Máximo Pacheco.

En el Frente Amplio, el diputado y miembro de la comisión de Hacienda, Giorgio Jackson (RD), ha sostenido conversaciones con excolaboradores del programa de gobierno de quien fuera candidata presidencial, Beatriz Sánchez, tales como los economistas Nicolás Grau y Claudia Sanhueza, para guiar sus argumentos.

También desde Revolución Democrática, el equipo de la diputada Catalina Pérez, presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, desarrollará una minuta respecto a los impuestos verdes.

Para este lunes el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, citó a sus pares opositores de la instancia a las 12:30 en el exCongreso para afinar puntos en común.

El falangista comenta que desde su bancada, tras reunirse en un almuerzo la semana pasada con el timonel DC, el diputado Fuad Chain, hay divisiones en la tienda respecto al aumentar el crédito de IVA para la construcción de viviendas, desde el Socialismo pondrán máxima atención a las modificaciones a la norma anti-elusión, mientras que en el PPD desarrollan una minuta que liberarán hoy, que comprende un protocolo de acuerdo para evitar vetos, tal como ocurrió en la tramitación del proyecto de salario mínimo.

Chile Vamos prepara a todos sus legisladores

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda convocó a un amplio número de parlamentarios del oficialismo para una capacitación en temas tributarios.

Este miércoles asistirán a un segundo taller en Valparaíso de preparación para la discusión legislativa.

Desde el ala oficialista del Senado sostienen que "nada es intransable, en pos de construir acuerdos".

Una posición que comparte el diputado Leopoldo Pérez (RN), miembro de la comisión de Hacienda, quien señala que no es de su gusto "ponerle una mordaza a algo". Lo que sí precisa es que no cederán en temas tales como bajar las tasas de impuestos y que la reforma no pierda su caracter de propuesta pro inversión y pro PYME.