Ossandón arremete contra la oposición y la califica de "obstructiva" y "mala leche"

Actualidad

Según el senador, la oposición hará "todo lo posible para que a este gobierno le vaya mal”.

El senador Manuel José Ossandón arremetió con todo contra la oposición a sólo un día de que se reuniera la expresidenta Michelle Bachelet con sus exministros y adportas de la cuenta pública del actual mandatario, Sebastián Piñera.

"Veo una oposición articulada, obstructiva y mala leche, que hará lo posible para que a este gobierno le vaya mal, cosa que nosotros no hicimos", dijo el parlamentario a radio Duna sobre la posible rearticulación de la izquierda.

Ossandón también criticó que Bachelet en su último mes aprobara por decreto algunas medidas en beneficio de los niños vulnerables y que al mes de instalarse en el gobierno la nueva administración, el presidente Piñera presentó un proyecto que iban en mejorar esas iniciativas, sin embargo la oposición lo rechazó argumentando que 'hay que estudiar los estándares'".

Ante esto, el parlamentario afirmó que "es una excusa barata para entorpecer un proyecto que es muy importante. El 80% de los niños vulnerables son atendidos por organizaciones colaboradoras y todos los informes dicen que la subvención es un 30% de lo que se necesita", consigna la emisora.

El rechazo a la adopción homoparental

Durante la entrega del Acuerdo Nacional por la Infancia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lamentó la postergación del ingreso de la indicación en materia de adopción, esto debido a las diversas opiniones que hay en Chile Vamos respecto de la adopción homoparental.

Sobre esto, el senador explicó que "a mí no me gusta la indicación, aquí están tratando de quedar bien con todos. Yo no estoy de acuerdo con la adopción homoparental, los niños tienen derecho a tener una imagen paterna y materna y hoy en Chile no existe el problema que están planteando, hay muchísimas más parejas heterosexuales que esperan adoptar".