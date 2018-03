Pablo Castillo: “El gobierno tiene que actuar rápido y de acuerdo a sus convicciones”

Actualidad

A su juicio, las prioridades debiesen ser el tema tributario, laboral y la reforma a las pensiones.

Pablo Castillo, empresario y director de varias compañías, es categórico: "El gobierno tiene que actuar rápido y de acuerdo a sus convicciones, esta cosa que el antiguo gobierno dice que nada se puede tocar, que todo es inamovible, que la ciudadanía no aceptará ningún cambio, eso no puede ser".

- ¿Y si no hay apoyo en el Congreso para las reformas?

- El gobierno de Sebastián Piñera tiene que impulsar las ideas y los conceptos en los que cree. Y si no tiene los apoyos en el Congreso, bueno, no los tendrá, pero no puede ser esta cosa que nada se puede tocar. El gobierno tuvo un apoyo muy importante en los votos y eso tiene que traducirlo en llevar adelante sus ideas, no las de la izquierda, porque así no va a llegar a ningún lado, para eso mejor mantener a la Nueva Mayoría en el gobierno. Hay que ir adelante con fuerza y con convicción, si la gente va a apoyar. El chileno demostró un gran sentido común en la última elección, entonces, no veo por qué lo vaya a perder ahora.

- ¿Cuáles deben ser las prioridades del nuevo gobierno?

- El tema tributario se tiene que rectificar, la aplicación de la norma tributaria, ir a un solo sistema y no como los cinco que tenemos hoy. Y eventualmente, si hay espacio para la bajar la tasa, hacerlo. En la actualidad, estamos con tasas corporativas y personales que son de las mayores del mundo, y eso es un problema para las empresas.

Lo segundo es lo laboral. Ahí también se nos está armando potencialmente un problema serio porque no está nada resuelto de cómo se llevan adelante las huelgas y las negociaciones. Y además no está resuelto cómo enfrentar el mundo digital, con temas como las jornadas parciales o el trabajo desde la casa.

La tercera prioridad son las pensiones. Este es un problema que tiene que enfrentar el gobierno porque es un dato que hoy la gente vive mucho más que antes. Además, tenemos una gran cantidad de empleo informal, entonces, el tema de las pensiones es una prioridad gigante.

- ¿Cuál debe ser el foco en materia de inversiones?

- Tiene que ver con concesiones de obras públicas; eso tiene que atacarse muy fuerte porque hay debilidades y falencias en todas las áreas: autopistas, aeropuertos, puertos y hospitales. Hay una serie de áreas que tienen debilidades y ahí hay oportunidades de crecimiento y desarrollo fuerte.

Todo esto debe ser acompañado con procesos de inversión y decisión más acotados, porque no puede ser que un proyecto se demore cuatro años en la etapa de evaluación y de permiso. Eso tiene que ser más eficiente, más rápido.

- ¿Cuál a su juicio debe ser el rol del empresariado?

- Tienen que estar en un ánimo de full colaboración y de disposición a tomar todos los desafíos que el gobierno presente y desarrollarlos. También presentar con claridad los elementos que retrasan la inversión y el empleo, ser muy específicos. Aquí no vale hablar en forma genérica, se tiene que hacer bien detallado para agilizar las concesiones y para aumentar el empleo. Hay que ser súper específicos en las propuestas.