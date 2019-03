Pacheco arremete contra el gobierno: “Esta reforma tributaria se hizo de manera improvisada y sin sustento técnico”

Actualidad

Economista PS señala que generan dudas los nuevos cálculos de la cartera y dice que le corresponde al Ejecutivo entregar nuevas propuestas.

Máximo Pacheco está expectante y atento al debate por la reforma tributaria. El exministro de Energía durante el gobierno anterior es parte de un equipo técnico de la oposición que se reúne cada viernes para analizar la discusión y el estado de las conversaciones con el Gobierno.

Las últimas dos semanas han sido trascendentales en este tema. Por primera vez, el Ministerio de Hacienda se abrió a la posibilidad de establecer nuevas compensaciones para atenuar el impacto fiscal de la reintegración del sistema. Señal que no fue suficiente para que el equipo técnico opositor respaldara la idea de legislar de la iniciativa.

El economista PS y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica señala que la pelota está en la cancha del Ejecutivo y lo insta a presentar pronto propuestas para destrabar el debate.

- ¿Cómo ha visto los últimos movimientos en el debate tributario?

- Lo más importante es que la oposición está unida, trabajando hace cuatro meses con un equipo técnico, con muy buenos resultados porque hemos sido capaces de mostrar las aprensiones que tenemos con esta reforma. Fue un acierto la idea de crear un grupo técnico que analice la reforma.

En primer lugar, el proyecto genera que caigan los recursos fiscales, y en segundo lugar hace que quienes ganan más paguen menos. Esos dos principios son fundamentales para la oposición.

Lo segundo es que el gobierno se ha abierto a la idea de modificar su proyecto para cambiar la idea matriz y permitir un ambiente favorable para que se apruebe la idea de legislar. Esa discusión es sobre principios y no sobre los detalles.

Y tercero, creo que el trabajo que ha realizado la oposición ha sido un acierto, por lo que no es una buena idea que el Gobierno trate de quebrar la unidad de la oposición en este tema. La forma de construir consensos y acuerdos parte por reconocer que cada uno tiene un rol. La oposición está para fiscalizar y mejorar las propuestas que haga el gobierno.

- ¿Las reuniones con los equipos técnicos de Hacienda ratificaron las aprensiones que tenía la oposición?

- La gente que participó de estas reuniones lo hizo con respeto y conseguimos entrar a los hechos y los números. Esta no es una oposición obstruccionista ni majadera ni antipatriota, esta es una oposición que está haciendo su trabajo de manera seria y, en esa línea, se establecieron líneas fundamentales, como que la idea matriz de la reforma debe ser que el Estado no pierda ingresos; que con la reforma el Fisco no termine gravando de manera regresiva a quienes tienen menos ingresos; que no retroceda en el clima que ha sido capaz de crear la Norma Antielusión para los contribuyentes de mayor tamaño; avanzar en descentralización; y que el proyecto sea en favor de las PYME, pero no solo en las palabras, ya que están cansadas de que se les use para otros objetivos.

Todos esos objetivos se llevaron a la mesa y a los números y el ministro de Hacienda reconoció que el informe financiero tenía una sobreestimación de los ingresos fiscales en US$ 200 millones. Eso validó todos los temas que nosotros planteamos en las reuniones técnicas. Se confirmaron las preocupaciones que teníamos.

- ¿Se hizo con mucha premura la reforma?

- Esta reforma tributaria se hizo de manera improvisada, no tiene el sustento técnico para demostrar que lo que tenemos hoy como sistema tributario es más complejo, no hay indicadores que demuestren eso. Las propuestas del gobierno reducen la recaudación fiscal y son regresivas. El mismo ministro dice que está dispuesto a compensar con propuestas más progresivas.

- ¿Genera desconfianza que se hayan recalculado los ingresos en el informe financiero?

- Definitivamente. Las reformas tributarias son extremadamente complejas y son técnicamente muy profundas y tienen muchos elementos. No podemos como país meternos en una discusión sin haber madurado lo suficiente los hechos, siempre me pareció una mala idea que nos metiéramos en una nueva reforma tributaria cuando este es el primer año en que la reforma del 2014 entra en régimen.

Me pareció una mala idea dar una señal de incertidumbre de cómo terminará siendo el sistema tributario. Fue una imprudencia porque no creo que ayude al crecimiento, la discusión ha sido a ciegas.

- ¿Qué mecanismos debe proponer el gobierno para compensar la reintegración?

- Es importante que entendamos que hay un gobierno y una oposición. El gobierno es el responsable de proponer, y lo que me llama la atención es que hasta ahora el ministro de Hacienda declara que hay una intención de recoger estos temas, pero fuera de poner esto en un titular aún no ha propuesto ninguna medida.

Lo que me parece clarísimo es que desde el punto de vista del país, esta reforma es percibida como una que va a dejar al Estado con menos recursos y que la va a financiar a través de más impuestos indirectos, con lo cual los que tienen más van a pagar menos. Legislar y proponer es tarea del Ejecutivo. Al final del día, lo que el gobierno debe evitar es dividir a la oposición u orillar la discusión.

El balance del primer año

- ¿Se han cumplido las expectativas en materia económica, a un año de asumido el gobierno?

- En materia económica, creo que tenía razón el exministro Rodrigo Valdés cuando polemizaba con el hoy ministro Felipe Larraín de lo importante que es la economía internacional para la economía chilena. Cuando se decía en esa época que todo el estancamiento era por problemas internos, creo que hoy eso cambió. Valdés tenía razón cuando le advertía a Larraín que cuidáramos mucho las expectativas de crecimiento económico que podíamos crear sin entender lo que estaba pasando en el escenario internacional. El mundo está creciendo menos.

Ya veo al ministro Larraín anticipando que se van a corregir las expectativas de crecimiento, algo que la gente ya percibe: ya está cuidando el consumo y las ventas del retail están cayendo. En este primer año, el gobierno no fue capaz de cumplir con las expectativas que creó. Ahora, en lo personal no me interesa enervar las relaciones entre el gobierno y la oposición.

Exministro y polémica por los medidores inteligentes: "Esto me indigna"

- ¿Cómo ve la polémica por los medidores inteligentes? Se ha apuntado al gobierno anterior.

- Quiero partir por los hechos: este tema no se elaboró, discutió, analizó ni aprobó mientras yo era ministro de Energía.

Este es un proyecto que demuestra lo que el Estado no debe hacer: el Estado definió que era obligatorio tener medidores inteligentes y, con ello, le creó e identificó a las empresas distribuidoras una oportunidad de inversión de US$ 1.000 millones. Luego, el Estado les define por ley el retorno de esa inversión, que dicen que es el 10%, pero eso es la empresa modelo. En la realidad es de 15% al año.

Dígame usted que no es increíble que tengamos un Estado que le entregue una inversión con retorno garantizado a las empresas. Y después se quejan de que los tratan de empresarios rentistas, un empresario rentista es exactamente esto. Se están asegurando rentabilidades que son indebidas e impropias.

- ¿Le pasaron un gol de media cancha a los parlamentarios?

- Esta no es una discusión tecnológica, es una discusión económica. ¿Cuál es la discusión de fondo? Cuando fui ministro, me tocó liderar un esfuerzo por traer competencia al sector energético. Antes, las licitaciones se declaraban desiertas. Llegaron 82 empresas a competir en las licitaciones y los precios que estaban en US$ 129 mw por hora bajaron a US$ 40. ¿Por qué? Porque llegó la competencia.

Entonces, el sector distribución eléctrica es monopólico, donde el monopolio natural es que obviamente nadie tenga tres postes frente a una casa, sino uno solo, y no tener tres cables, sino uno solo. Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que el servicio de distribución eléctrica no sea competitivo. Y lo que he aprendido es que cuando no hay mercado competitivo, hay este tipo de abusos como el de los medidores inteligentes. Eso es lo que me indigna a mí y a la gente.