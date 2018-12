Pago oportuno: comisión mixta aprueba últimos artículos y proyecto será visto este martes por la Cámara

Actualidad

Hoy se aprobaron los artículos transitorios que restaban de la iniciativa, como el plazo de 12 meses para que el SII informe sobre la factibilidad técnica de impedir el uso del IVA Crédito a aquellas empresas que no cumplan con el plazo de 30 días.

Un decisivo paso logró este lunes el proyecto de Pago a 30 días, conocido también como pago oportuno, al ser despachado por la comisión mixta que se conformó para resolver las divergencias entre lo aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Los acuerdos aprobados en la instancia parlamentaria consideran la implementación progresiva desde 60 días de plazo máximo de pago a 30 días, al cumplirse dos años de publicada la ley, además de la aplicación de comisiones moratorias por el atraso en la cancelación de la factura y la estipulación de casos excepcionales, y acotados en que el pago pueda ser superior a 30 días, cuyos acuerdos deberán ser registrados en un sitio web que dispondrá el Ministerio de Economía para el efecto.

En específico, hoy se terminó de definir las sanciones y los plazos a los que se tendrán que ajustar los organismos públicos que no cumplan con el nuevo plazo de pago. En ello, la responsabilidad quedó extendida únicamente al organismo responsable del pago, y deberán responder los funcionarios que no lo cursen en conformidad con las normas del derecho administrativo. Así, el Ejecutivo desechó su intención de castigar con el 10% de las remuneraciones a los encargados que no cumplieran con el plazo.

En tanto, los servicios de salud municipal tendrán 28 meses de plazo para adaptarse al nuevo tiempo de pago a las empresas de menor tamaño y 12 meses adicionales en el caso de las empresas grandes.

Otro de los aspectos aprobados, y que generó duros debates al interior de la comisión, fue el establecimiento de un plazo de 12 meses para que el SII informe sobre la factibilidad técnica de impedir el uso del IVA Crédito a aquellas empresas que no cumplan con el plazo de 30 días. La medida era vista desde el mundo emprendedor como la mejor manera de incentivar a las empresas para dar cumplimento al plazo legal, sin embargo, dicha alternativa fue desechada por el Ejecutivo, a cambio del estudio que deberá emitir el ente fiscalizador.

Tras lograr la aprobacion de la comisión mixta, el ministro de Economía, José Ramón Valente, agradeció tanto a parlamentarios como integrantes de su equipo, además de representantes de los gremios de emprendedores "que también han hecho un esfuerzo importante" para alcanzar acuerdos.

"Aquí hay un avance sustancial respecto a la situación actual y aunque algunos o varios de los gremios le hubiera gustado avanzar un poco más en varias materias, ellos también se han mostrado dispuestos a ceder en algunas aspiraciones con tal de sacar adelante este proyecto", reconoció Valente.

El último paso para que la iniciativa se convierta en ley es que las modificaciones aprobadas por la comisión mixta sean ratificadas por las Salas de la Cámara de Diputados y del Senado. El proyecto cuenta con discusión inmediata, por lo que este martes será visto por la Cámara Baja y luego por la Cámara Alta.