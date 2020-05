Palacios y decisión de Latam: "Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos"

Actualidad

El titular de Economía se refirió a la decisión de la firma de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

"A nosotros nos parece que la medida que ha tomado Latam es una medida acertada. ¿En qué sentido? Que le permite, por sumarse a esta ley en EEUU, acceder a créditos que después tienen una preferencia de pagos, pero que le permite organizarse y continuar sus operaciones". Así catalogó el ministro de Economía, Lucas Palacios, la decisión de Latam de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Según comentó el secretario de Estado, para el Gobierno es "importante que Latam, y todas las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas, puedan superar esta crisis".

Respecto a la decisión en sí, Palacios sostuvo que como Ejecutivo "estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar a esta empresa y a cualquier empresa que esté en situación de problema".

Consultado respecto a su cambio de opinión, ya que en marzo había criticado la firma, asegurando que le parecía "muy apresurado" que la aerolínea pidiera ayuda estatal, Palacios sostuvo "yo no he descartado ninguna ayuda de nada, lo que siempre he dicho es que nuestra prioridad es estar siempre en las personas que más les está costando salir adelante".

En línea con eso, Palacios comentó que "no hay que descartar nada hacia el futuro, por eso es que nuestra política ha sido de flexibilidad porque hay que ir viendo la manera en que se va desarrollando los hechos a futuro".

"Nuestra prioridad ha estado en aquellas empresas que tienen menos espalda para poder superar esta situación, básicamente son las pequeñas, medianas y micro empresas, hemos generado un abanico, un conjunto de medidas para poder ir en ayuda de esas empresas que son las que representan la mayor cantidad de empleo en nuestro país, son las que tienen menores espaldas para poder soportar periodos de bajas ventas. Creemos que Latam tiene algunas opciones, como por ejemplo la que se ha dispuesto ahora a través del capitulo 11, pero por supuesto que tenemos toda la disposición de poder colaborar con todas las empresas del país", cerró.