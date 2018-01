Papa a las mujeres encarceladas: “la sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas”

Actualidad

El Sumo Pontífice dijo que las condenas siempre deben tener un horizonte y animó a las presentes a “gestar el futuro” y luchar contra la etiqueta que dice que no se puede cambiar.

Después de la reunión con la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda y la misa masiva en el Parque O'Higgins, el Papa Francisco visitó el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde abogó por no perder la esperanza y les dijo a las 400 mujeres reclusas asistentes que "la sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas".

“Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con la sociedad tiene que tener horizonte, el horizonte de reinsertarse de nuevo y prepararse para la reinserción”, dijo el Sumo Pontífice. “Eso exíjanlo, a ustedes mismas y a la sociedad”, agregó.

El máximo representante del Vaticano aseguró que “ser privado de libertad no quiere decir ser privado de la dignidad, la dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad”, agregando que estar encarcelado “no es sinónimo de pérdida de sueños y esperanza; es muy duro y doloroso, pero no quiere decir perder esperanza, dejar de soñar”.

El Papa apeló directamente a las madres, diciéndoles que “la maternidad nunca es, ni será un problema, es un don”. En este sentido, llamó a las mujeres presentes a cumplir con un “desafío muy parecido, el de gestar la vida y el futuro”.

“Quisiera hoy apelar a la capacidad de gestar el futuro que vive en cada una de ustedes, que les permite luchar contra los tantos determinismos cosificadores, que transforman a las personas en cosas, que terminan matando la esperanza”, llamó Francisco.

“Ninguno de nosotros es cosa, todos somos personas, y como personas tenemos esa dimensión de esperanza, no nos tenemos que ‘cosificar’, no soy un número, no soy el detenido número tal, soy fulano de tal, que gesta esperanza, porque quiere parir esperanza”, animó el Sumo Pontífice.

“Es necesario luchar contra todo tipo de etiqueta que diga que no se puede cambiar, o que no vale la pena, o que todo da lo mismo. Todo no da lo mismo, cada esfuerzo que se haga para luchar por una mañana mejor, aunque muchas veces pareciera que cae en un saco roto, siempre dará fruto y se verá recompensado”, declaró.

Agenda de hoy

Hoy, el máximo representante del Vaticano viajará a Temuco para una Misa por el Progreso de los Pueblos, que realizará en el aeropuerto de Maquehue y donde se esperan más de 250 mil asistentes.

Luego almorzará con algunos habitantes de la región en la casa Madre de la Santa Cruz.

Cerca de las 17.00 horas llegará de regreso a Santiago, para reunirse con jóvenes en el Santuario de Maipú.

Sus actividades finalizan con una visita a la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre los 3.100 invitados está el presidente electo Sebastián Piñera, parlamentarios, representantes de otras Iglesias, directores de medios de comunicación y exalumnos.

