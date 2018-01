Papa Francisco llega a un nuevo Chile: dos miradas a una visita histórica

Actualidad

Casi 30 años han transcurrido desde la venida del Papa Juan Pablo II, periodo en el que la sociedad chilena ha experimentado grandes transformaciones. En este contexto, dos figuras cercanas a la Iglesia Católica analizan el escenario en el que Jorge Mario Bergoglio buscará instalar su mensaje, marcado por una institución eclesiásitca cuestionada y algunas muestras de rechazo a la autoridad pontificia. Las expectativas frente a la llegada del Papa, el ánimo de los chilenos y el significado del evento, a los ojos del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sanchez, y el coordinador del Estado para la visita papal, Benito Baranda.

Sánchez: "Esta visita va a ser muy importante para el ordenamiento social"

- ¿Cuáles son las expectativas de la visita papal a la Universidad Católica?

- Hemos tratado de hacer una invitación amplia para que el Papa pueda encontrarse con el mundo de la educación, de las ciencias, de las artes, de las humanidades; también para que pueda compartir con representantes sindicales, vecinales y con representantes del mundo diplomático y de distintos sectores.

Esperamos que su cita deje una huella en la universidad.

- Sin embargo, a su visita se añaden distintos grupos que rechazan a Su Santidad.

- Hemos estado participando con distintas comunidades, tanto de católicos como no católicos, y en general hemos visto una buena recepción a la visita. Han habido ciertas polémicas en cuanto al costo de la visita, en cuanto también a si va a un lugar y no a otro, creo que eso responde a las distintas expectativas de la población ante una visita así. Hay que recordar que la visita es de tres días y que su edad no le permite tener tantas actividades en un día. Por lo tanto tenemos que tener la capacidad de entender y que se está haciendo una programación lo más adecuada a las expectativas del país.

- ¿Se esperaban que existieran grupos que rechazaran la visita?

- Yo espero que la gente entre en el sentimiento que es una cita que nos alegra a la gran mayoría de los chilenos, por lo que hay que tener respeto y generosidad y escuchar lo que viene a decir. Estoy seguro que esos grupos que ahora pueden parecer opuestos, tendrán comprensión durante la visita.

- Según Latinobarómetro, Chile es el país que peor evalúa al Papa en el continente ¿A qué cree que se deba?

- No comparto el criterio de mala evaluación. Si hay diferencias con respecto a la evaluación con otros países, probablemente tenga que ver con las situaciones sociales y políticas con respecto a la iglesia en cada país.

- ¿Qué se espera del ánimo nacional luego de finalizada la visita?

- Lo más importante es la reflexión que llegue a cada uno de manera personal. Esta visita va a ser muy importante para el ordenamiento social y el futuro diálogo social que se dé en nuestro país. Esto no va a ser inmediato, porque requiere de un cambio personal. Estoy confiado que va a ser un aporte muy significativo a la construcción de un bien social y de un país totalmente más integrado.

Baranda: "La gran mayoría de las instituciones están fuertemente cuestionadas"

- El país ha cambiado desde la anterior visita papal, ¿cómo evalúa la respuesta de la sociedad ante esta visita?

- No sólo en Chile, sino que en el resto del mundo ha habido un cambio muy fuerte de la sociedad. Ese cambio es muy fuerte en el caso chileno y eso ha llevado también a que la gran mayoría de las instituciones terminen siendo fuertemente cuestionadas. En el caso de Chile, incluso era una sociedad que tenía una alta confianza en la Iglesia Católica. Producto no solo de las transformaciones culturales sino también de hechos ocurridos dentro de la Iglesia, esa confianza disminuyó fuertemente.

- ¿Esperaría entonces un gesto hacia las víctimas de abusos?

- El Papa ha tenido gestos en relación a las personas que han sido víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia en el mundo. Por supuesto, la expectativa es que ojalá eso suceda porque es algo importante para ir generando nuevas confianzas dentro de la sociedad chilena.

- ¿Cómo recibe los ataques a iglesias ocurridos en los últimos días?

- Son tan limitados, pequeños. Por supuesto que preocupan pero, por lo que hemos experimentado en los lugares en que hemos estado, hay una alta motivación de parte de las personas por concurrir. Es una visita que nos honra y ojalá sea una gran fiesta para todo Chile.

- Uno de los cambios relevantes es el aumento de las migraciones, ¿cuál es su expectativa sobre la acogida al mensaje del Papa en esta materia?

- Si uno sigue los discursos del Papa en todos los países donde ha hablado de estos temas... su preocupación por el trato digno de las personas que llegan a otros países buscando mejores oportunidades es un llamado permanente en todas las sociedades. Me imagino que va a hacer lo mismo acá en Chile.

- ¿Cómo podría incidir en Chile su mirada sobre el modelo económico?

- Más que hablar de modelo uno tiene que hablar de las prioridades de los seres humanos. Lo que hace el Papa preferentemente es cuestionarnos dónde tenemos el corazón. Si el corazón está solo en los bienes materiales, eso hace que nos olvidemos de las personas y no nos importe lo que le ocurra a los demás. Como lo han dicho todos, incluso el presidente electo, no basta con crecer, no se puede crecer de cualquier manera y si ese crecimiento no impacta la vida de las personas, llevándolos a una vida más digna, es muy difícil que se pueda sostener en el tiempo.