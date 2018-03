Parlamentarios oficialistas y de oposición anteponen crisis del Sename como prioridad legislativa

Actualidad

En tanto, desde los sectores de centro izquierda aseguran haberse "rearticulado".

Tras la ceremonia de cambio de mando presidencial, en el Congreso nacional se desplegaron parlamentarios y nuevas autoridades entregando sus primeras impresiones de cara al nuevo ciclo legislativo, donde a todas luces asoma la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) como una prioridad.

El senador de UDI, Juan Antonio Coloma señaló que más allá de las diferencias con sus contendores políticos espera llegar "a un acuerdo, particularmente en temas como el combate a la delincuencia y la crisis del Sename".

De la misma forma, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric coincidió en ese punto y declaró estar dispuesto a "trabajar en conjunto" para enfrentar dicha crisis. No obstante, reiteró que hay aspectos donde él no transa. "Hay ciertos aspectos de la vida que tienen que estar fuera del mercado y la ganancia y hay ciertos aspectos en que debemos trabajar por el bien del país", en esto último aludiendo al Servicio Nacional de Menores.

El diputado Juan Luis Castro (PS), por su parte, coincidió con lo anterior pero agregó que no le van a dejar fácil la tarea al presidente Piñera. "Hemos dado el primer paso en la cámara de Diputados para unir a la centro izquierda, la oposición está iniciando su rearticulación y eso también es una buena noticia para el país", enfatizó.

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Bellolio (UDI) refutó la teoría de la "rearticulación" de los partidos de centro izquierda y señaló que ésta es una "una coalición sin convicción, veo una alianza administrativa y sólo espero que estén por el bien del país".

Otro parlamentario que instó a tener una mirada de futuro fue Guido Girardi (PPD), quien aseguró que la oposición no está destruida, lo que cambió fue la política y la sociedad y si la política no entiende estos cambios va a quedar marginada. "Chile tiene hoy oportunidades que nunca antes tuvo: litio, energía solar, telescopios...el futuro del país depende de construir acuerdo no sólo en la política, sino en la intelectual y lo científico", concluyó el parlamentario.