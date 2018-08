Parlamentarios regionalistas solicitan a Hacienda que incluya legislación de rentas regionales en reforma tributaria

Actualidad

Los senadores Alejandro Guillier, José García Ruminot, Juan Ignacio Latorre y Carlos Bianchi, además de los diputados Rodrigo González, Jaime Mulet y Diego Ibáñez se reunieron con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Las bancadas regionalistas de la Cámara y del Senado, encabezadas por el diputado Rodrigo González (PPD) y el senador Alejandro Guillier (IND), se reunieron con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para solicitarle que el proyecto de ley de modernización tributaria -ingresada en el día de ayer al Parlamento- incluya legislación de rentas regionales.

"Lamentablemente el ministro Larraín no abrió ninguna puerta a una propuesta decidida en relación con impulsar simultáneamente, o al interior del proyecto de modernización tributaria, una ley de rentas regionales y propuestas de descentralización fiscal", afirmó el diputado González.

El parlamentario indicó que "no se manifestó en relación con ningún punto que planteamos los senadores y diputados que diga relación con estos temas, ninguna señal que para nosotros pueda ser significativa de avanzar en el objetivo que nos propusimos para esta reunión, y por lo tanto, le manifestamos que nuestra disposición en relación a la modernización tributaria no va a ser la que él está esperando si no hay una respuesta sustantiva en el corto plazo y en el marco de esta reforma. No queremos que esta situación quede postergada para el futuro".

Rodrigo González afirmó que "a pesar de ello, nos manifestó su disposición a conversar sobre los temas, lo que es significativo. Esperamos que este diálogo sea por la vía de la integración del subsecretario de Hacienda a las comisiones de trabajo que tenemos con el Ministerio del Interior, con la Subdere, para que podamos discutir una propuesta en conjunto".

Por su parte, el ministro Felipe Larraín sostuvo que "nosotros vamos a tener la disposición de estudiarla y analizarla en buena forma con una mente abierta como nosotros esperamos también que se analice el proyecto de modernización tributaria que hemos planteado".

"Nunca hemos pensado que este proyecto va a salir exactamente igual que cómo entró, así es que si hay buenas ideas en el camino estamos dispuestos a acogerlas", aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

También estuvieron presentes en la reunión los diputados Jaime Mulet (FRVS), Diego Ibáñez (MA), y los senadores Carlos Bianchi (IND), Juan Ignacio Latorre (RD) y José García Ruminot (RN).

Esta cita se suma a una serie de reuniones que el titular de Hacienda ha sostenido en las últimas dos semanas con parlamentarios de distintos partidos, gremios empresariales, decanos de universidades y centros de estudio para socializar los principales lineamientos del proyecto de reforma tributaria.

Dentro de esas reuniones, una de ellas la protagonizó el gremio metalmecánico y metalúrgico Asimet, quien planteó a Hacienda extender beneficio tributario para pymes a industrias que inviertan en transformación tecnológica.