Paula Narváez aclaró que "no hay novedades" en tema Punta Peuco

A las 8:45 de la mañana la mandataria Michelle Bachelet hizo su último ingreso a La Moneda como presidenta. Con ánimo distendido la hasta hoy jefa Estado se tomó las últimas fotografías con el equipo que la acompañó durante estos cuatro años.

Los primeros fueron los subsecretarios que bromearon con la frase del fallecido poeta Nicanor Parea : "Voy y vuelvo", mientras esperaban a la mandataria para sacarse la última fotografía.

Entre risas la mandataria aclaró a las hasta hoy autoridades que ella no volvería. "Yo voy y no vuelvo.... A esto no vuelvo", reiteró a la prensa.

Previa a su salida al Congreso Bachelet se fotografió con sus ministros y con el personal de Palacio.

A las 9:40 y en medio de cantos y vitoreos de sus adherentes que la fueron a despedir, se retiró la presidenta previa despedida de niñas que la esperaban en el Patio de Los Cañones y vestían con la banda presidencial.

"Michelle amiga el pueblo no te olvida", fue algunas de las frases con que se despidieron sus seguidores a la salida del lugar. En tanto, al ministro de Justicia Jaime Campos le gritaron "Punta Peuco" mientras se retiraba.

Y es que la polémica de este fin de semana seguía en el ambiente ante los rumores de un eventual cierre de Punta Peuco, el centro penitenciario aque alberga a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Frente a ello, hace unos minutos, la todavía ministra vocera de gobierno, Paula Narváez consultada precisó "que no había ninguna novedad que contar".