Persiste tensión en el oficialismo por proyecto de identidad de género

Actualidad

“El terremoto tampoco estaba en el programa de gobierno (...), éste es un problema real”, dijo Piñera en una entrevista televisiva.

Nuevas reacciones gatilló ayer en sectores del oficialismo la defensa que hizo nuevamente el presidente Sebastián Piñera de la postura del gobierno sobre el proyecto de ley de Identidad de Género.

“Muchos en mi sector me decían ‘para qué te metes en esto, muy simple, no está en el programa’. ¡Claro que no estaba en el programa!”, exclamó el jefe de Estado durante la entrevista que le concedió al matinal de Canal 13.

Y fundamentó: “El terremoto tampoco estaba en el programa de gobierno y no porque no estaba en el programa no se va a abordar, éste es un problema real”.

Consultada sobre el tema, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, desestimó que las declaraciones del mandatario fueran un llamado de atención para sus filas y agregó que los hechos puestos en la mesa por la máxima autoridad no “son comparables”.

La dirigente manifestó que el líder de Chile Vamos ganó las elecciones por sus compromisos en materia económica, salud y seguridad, por lo que espera “que la energía del gobierno y el rol de la Segpres esté orientado a poder sacar esas iniciativas, que son las que van a afectar la calidad de vida de la gran mayoría de los chilenos”.

El senador Manuel José Ossandón (RN), en cambio, sostuvo que “los programas de gobierno no son la Biblia” y que, por lo tanto, “el Presidente tiene que tener la capacidad y la flexibilidad para ir trabajando en su programa y viendo los temas que existan en la contigencia o que le importen a la gente”.

Desde el comité político de Chile Vamos, el vocero semanal de la coalición, el diputado Issa Kort (UDI), destacó lo “respetable” de la decisión y opinión del mandatario al mismo tiempo que la libertad de acción entre los legisladores del gremialismo. “Nosotros como UDI, pero sobre todo como Chile Vamos, reafirmamos que la diversidad es parte de la riqueza política”, expuso.

Asimismo, el secretario general de la UDI también constató que “nunca hemos querido pautear al presidente Piñera, así como tampoco vamos a aceptar pauteos desde La Moneda al Congreso”.

El presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes parafraseó al asesor estratégico del expresidente Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, afirmando que “los programas de gobierno son muy importantes”, pero que “es evidente que cuando uno asume el gobierno hay muchos temas que empiezan a surgir y que obligan a los gobiernos a abordarlos, debe haber flexibilidad desde el gobierno y desde las coaliciones que asumen el gobierno para ser capaces de enfrentar los distintos temas que van apareciendo en la agenda”.C