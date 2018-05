Actualidad Piñera activa reforma para asegurar la equidad de género Mandatario hizo gesto a Bachelet y destacó necesidad de igualar derechos y deberes entre hombres y mujeres. El presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó ayer el proyecto de reforma constitucional de equidad de género para establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre el hombre y la mujer. En la actividad desarrollada en La Moneda, el mandatario realizó un reconocimiento a diversas mujeres por su aporte a Chile y, entre ellas, mencionó a la expresidenta Michelle Bachelet. “Vaya nuestro reconocimiento a todas ellas, porque fueron pioneras y contribuyeron a hacer de nuestra patria un mejor lugar para vivir. A través de ellas, quiero expresar mi gratitud, valoración y reconocimiento a todas las mujeres de Chile”, afirmó. El mandatario firmó el proyecto de reforma al artículo primero de nuestra Constitución política, estableciendo que “es deber del Estado promover la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, acoso o discriminación arbitraria”. Piñera manifestó que “es el momento de la igualdad plena de la mujer” y agregó que “porque no queremos eliminar ni combatir nuestras maravillosas diferencias naturales, pero tampoco podemos aceptar que se usen como pretexto para considerar a la mitad del género humano, a nuestras madres, esposas, hijas o compañeras, como si fueran inferiores”. La agenda de género presentada por el presidente la semana pasada incluye 12 medidas, entre las que se cuenta la promulgación de la Ley de Universidades del Estado, que extiende la prevención y prohibición de estos actos y regula la relación entre docentes y estudiantes; la reforma al sistema de salud privada para terminar con las diferencias injustificadas de precios; y la facilitación del cobro de las pensiones alimenticias por parte de las mujeres, entre otras. En su intervención, Piñera también señaló que “el verdadero desarrollo también debe ser inclusivo, es decir, permitir que todas las personas realicen su potencial, participen en la construcción de nuestro destino común y obtengan una justa participación en los frutos y beneficios del desarrollo. Y para que eso sea posible, se requiere igualdad de derechos, oportunidades, seguridades y dignidad de todos nuestros ciudadanos”. A su juicio, “llegó el momento de encarar con decisión y firmeza una de las grandes debilidades de nuestra sociedad: la violencia, la discriminación, el maltrato, el acoso y el abuso con que muchos y muchas veces nuestra sociedad y nuestros ciudadanos tratan a nuestras mujeres”. Noticias Relacionadas Actualidad Larraín tras nueva reunión con Piñera: "No estamos planteando una reforma a la reforma tributaria" Actualidad Ahora en DF: Hacienda se refiere a una “simplificación y modernización del sistema tributario” Actualidad Ahora en DF: Gobierno defiende designación de Benavides en Codelco

